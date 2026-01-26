【JPIセミナー】「“次世代価値を創る”東京ガスグループのDX─ソリューション事業ブランド “IGNITURE” の展開とAIネイティブ企業への歩み」2月12日(木)開催
JPI（日本計画研究所）は、東京ガス株式会社 常務執行役員 CDO 清水 精太 氏を招聘し、“次世代価値を創る”東京ガスグループのDX ─ソリューション事業ブランド「IGNITURE」の展開とAIネイティブ企業への歩みについて詳説いただくセミナーを開催します。
〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17393(https://www.jpi.co.jp/seminar/17393?utm_source=prtimes)
〔タイトル〕
“次世代価値を創る”東京ガスグループのDX
─ソリューション事業ブランド「IGNITURE」の展開とAIネイティブ企業への歩み
〔開催日時〕
2026年02月12日(木) 13:30 - 15:30
※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。
〔講師〕
東京ガス株式会社
常務執行役員 CDO
カスタマー＆ビジネスソリューションカンパニー ソリューション共創本部長
清水 精太 氏
〔講義概要〕
東京ガスグループは、DXを企業変革の要と位置づけ、既存事業の生産性向上から新たなソリューションの開発まで、幅広い領域でAIを徹底的に活用することで、ビジネスモデルの変革を加速しています。
本講演では、2026-2028年度中期経営計画（26-28中計）の要点に触れつつ、グループ全体のDX方針や現在地について解説します。
AI・データ活用を核とした推進基盤の整備、ソリューション事業ブランド「IGNITURE」による価値共創、DX人材の拡大とCoEによる全社横断の推進などについて、具体的な取り組み事例を交えて紹介し、持続的な競争力強化に向けた実務における示唆を提示します。
〔講義項目〕
1. 東京ガスグループの変革
(1) 会社概要・変革の歴史
(2) ビジョン・26-28中期経営計画
(3) 東京ガスグループのDX全体像
2. 事業変革・価値創出の取り組み
(1) 変革事例
(2) IGNITUREソリューションの展開・拡充
(3) オープンイノベーション
3. AI・データ活用の促進
4. グループ大でのDX推進基盤の構築
(1) DX人材の拡大
(2) 全社横断推進の仕組み化・文化醸成
5. 関連質疑応答
6. 名刺交換・交流会
通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。
〔受講方法〕
会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。
〔受講料〕
1名：37,920円（税込）
2名以降：32,920円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)
※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）
但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。
◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。
◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。
【お問合せ】
株式会社日本計画研究所
〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル
TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767
URL https://www.jpi.co.jp
【JPI（日本計画研究所）について】
“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。