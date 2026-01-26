【JPIセミナー】「“次世代価値を創る”東京ガスグループのDX─ソリューション事業ブランド “IGNITURE” の展開とAIネイティブ企業への歩み」2月12日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、東京ガス株式会社 常務執行役員 CDO 清水 精太 氏を招聘し、“次世代価値を創る”東京ガスグループのDX ─ソリューション事業ブランド「IGNITURE」の展開とAIネイティブ企業への歩みについて詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17393(https://www.jpi.co.jp/seminar/17393?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

“次世代価値を創る”東京ガスグループのDX

─ソリューション事業ブランド「IGNITURE」の展開とAIネイティブ企業への歩み

〔開催日時〕

2026年02月12日(木) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

東京ガス株式会社

常務執行役員 CDO

カスタマー＆ビジネスソリューションカンパニー ソリューション共創本部長

清水 精太 氏

〔講義概要〕

東京ガスグループは、DXを企業変革の要と位置づけ、既存事業の生産性向上から新たなソリューションの開発まで、幅広い領域でAIを徹底的に活用することで、ビジネスモデルの変革を加速しています。

本講演では、2026-2028年度中期経営計画（26-28中計）の要点に触れつつ、グループ全体のDX方針や現在地について解説します。

AI・データ活用を核とした推進基盤の整備、ソリューション事業ブランド「IGNITURE」による価値共創、DX人材の拡大とCoEによる全社横断の推進などについて、具体的な取り組み事例を交えて紹介し、持続的な競争力強化に向けた実務における示唆を提示します。

〔講義項目〕

1. 東京ガスグループの変革

(1) 会社概要・変革の歴史

(2) ビジョン・26-28中期経営計画

(3) 東京ガスグループのDX全体像

2. 事業変革・価値創出の取り組み

(1) 変革事例

(2) IGNITUREソリューションの展開・拡充

(3) オープンイノベーション

3. AI・データ活用の促進

4. グループ大でのDX推進基盤の構築

(1) DX人材の拡大

(2) 全社横断推進の仕組み化・文化醸成

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,920円（税込）

2名以降：32,920円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

