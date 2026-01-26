30時間*¹ “メイクしたて” 更新中。高密着*²UVクッション ファンデに新色3色が登場！

レブロン株式会社レブロン カラーステイ ロングウェア UV クッション ファンデーション

レブロン株式会社は、3層の美肌フィルターで高密着*²を叶える、30時間*¹くずれないクッションファンデーション 『レブロン カラーステイ ロングウェア UV クッション ファンデーション 』(SPF50＋・PA＋＋＋＋) からイエベ肌向けの新色3色を2026年2月9日(月)に新発売いたします。

30時間*¹くずれない！ 高密着*² UVクッションファンデ

『レブロン カラーステイ ロングウェア UV クッション ファンデーション』は、2025年2月に発売され、続々とランキング1位を獲得するなど、密着力の高さとくずれにくさ、軽いつけ心地にこだわった、使いやすさに定評のあるクッションファンデーションです。

3層の美肌フィルターが「密着力」「ツヤ感のあるカバー力」「くずれにくさ」を実現。素肌に溶け込むような軽い使い心地とハイパフォーマンスな機能面を両立させ、ひと塗りするだけで、薄いヴェールをまとったような、素肌感を活かした魅せ肌に導きます。

今回登場する新色はウォーム系のイエベ肌向けベージュ。明るい肌色の「004 アイボリー」、やや明るい肌色の「005 オートミール」、健康的な肌色「006 デューン」の3色。日本企画の商品だから実現した、アジア人にフィットする色味で色なじみがよく、ナチュラルなツヤ感のある肌をつくりあげます。既存色3色と合わせた6色展開だから、自分のなりたい肌に近づけるカラー選びが可能に。

ハイカバーでナチュラルなキレイが続く、30時間*¹メイクしたてを更新しませんか。

また、本商品発売に伴い、YouTuberの古川優香さんをキービジュアルに起用し、ブランドコミュニケーションを展開いたします。等身大の視点で発信する動画投稿を通じて多くの共感を集めてきた古川優香さんを起用することで、より「自分ごと」として商品を捉え、実際に使ってみたいと感じていただけるブランド体験を目指します。

1 レブロン研究所調べ（個人差が出る場合があります） 2 自社製品内比較

レブロン カラーステイ ロングウェア UV クッション ファンデーション

新色全3色 各2,750円（税込）2026年2月9日(月)新発売

■製品特長

30時間*¹くずれない！ 高密着*² UVクッション

美肌フィルターで30時間*¹ “メイクしたて”のような仕上がりが続く、高密着*²クッション

1. 独自の3Dメッシュフィルムが均一に伸びて高密着*²

2. 30時間*¹くずれない

3. 汗・皮脂に強い*³

4. 薄づきで軽いつけ心地なのに、色ムラや毛穴をしっかりカバー

5. まるで素肌のようにナチュラルなツヤ感

6. 5つの美容成分*⁴配合

7. SPF50＋ PA++++

ミラー・独特のしずく型パフ付き。小回りが利く独特なしずく型パフを採用。簡単に小鼻、口角など、細かい部分にファンデーションをなじませることができます。

■カラーバリエーション＜ 全6色＞

新色 ウォーム系のイエベ肌向けベージュ3色

004 アイボリー：イエロー寄りの明るい肌色005 オートミール：イエロー寄りのやや明るい肌色006 デューン：健康的な肌色

既存色

〇〇一ポーセリン：ピンク寄りの明るい肌色002 バフ：ピンク寄りのやや明るい肌色003 ヌード【標準色】自然な肌色

■シェードマップ

とびきり軽いのにピタッと密着、くずれにくい！ 3層の美肌フィルターの秘密を深堀り

『レブロン カラーステイ ロングウェア UV クッション ファンデーション』（SPF50＋・PA＋＋＋＋）は、3層の美肌フィルターが、素肌に溶け込むような軽い付け心地と、ハイパフォーマンス*¹な機能面の両立を実現。

30時間*²つけたての仕上がりをくずれずキープします。

■使用順序・方法

スキンケア → プライマー → ファンデーション → フェイスパウダー

1.パフ1/3くらいにファンデーションを取ったら、内蓋の裏側でなじませます。

2.まず、頬の高い部分（ブルーの三角部分）につけて明るさを出し、外側に向かってやさしく叩き込むように伸ばします。

3.次に、少なめにファンデーションを取り、同じように額、顎にも伸ばします。

4.目元、口元、小鼻の周りは、しずく型のパフの先端を使って、パフに残ったファンデーションで仕上げます。

5.物足りないときには、仕上がりを見ながら、少しずつファンデーションを重ねます。

ナチュラルに仕上げるには…

少量ずつ使うこと！フェイスラインまでしっかり塗らず、外側に向かってぼかせばgood！

着けすぎを防ぐには…

パフにファンデを取った後、内蓋裏側のザラザラ面になじませると余分なファンデが落ちます。手が汚れなくて便利！

古川優香さんプロフィール

1997年1月15生まれ大阪府出身。

WEGO心斎橋店で勤務中、スカウトを受けた事をキッカケに、青文字系雑誌やWebを中心に読者モデルとして活躍。現在はモデル・Youtuberとして活動。親しみやすいキャラクターでティーンのカリスマ的存在。

「古川優香さん」がKVに登場！

＜レブロンについて＞

1932年アメリカで誕生したレブロンは、「世界中の女性たちに、心の豊かさを提供したい」という思いから、ネイルエナメルで指先を美しく彩ることから始まりました。ブランド誕生から90年以上、女性の価値観やライフスタイルの変化、時代の流れや、その時の女性像に合わせた商品を開発し、時代をリードしてきたレブロン。現在はニューヨークに拠点を置き、150ヶ国以上の販売拠点を通じて、世界へ「美と喜び」をお届けしています。

LIVE BOLDLY-大胆に生きる

大胆に笑う。大胆にメイクを楽しむ。大胆に自分を表現する。“大胆に”それはまさに「レブロン」。いつの時代も「レブロン」は“大胆に生きる”女性たちと共に、枠にとらわれない美しさを表現してきました。