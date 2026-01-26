千葉県勝浦の大自然を舞台に始まる“禅×サウナ”プロジェクト！！匠・金井良一氏と挑む、極上のととのい空間づくり - CAMPFIREにてクラウドファンディング開始

feelnature campbase

千葉県勝浦市のキャンプ場 feelnature campbase（フィールネイチャー・キャンプベース） は、「禅」をコンセプトにした完全貸切型アウトドアサウナ「SAUNA“悟り”～SATORI～」（2026年7月完成予定）の建設プロジェクトを、クラウドファンディングサービスCAMPFIREにて開始しました。

禅のサウナ完成イメージ

本プロジェクトでは、禅の思想とサウナを融合させ、 “ととのいを超えた悟りの”体験が可能なサウナ施設を支援者の皆様と創ります。

そしてこの挑戦には、人気テレビ番組「大改造!!劇的ビフォーアフター」で造園業界の第一人者である匠・金井良一氏が全面監修します。勝浦の大自然を活かした匠ならではの空間設計により、誰もが癒される唯一無二のサウナ施設を創り上げます。

クラウドファンディングのページはこちら▼

https://camp-fire.jp/projects/886772/view

“禅×サウナ”が目指す価値

feelnature campbaseの名に込めた「feel nature（自然を感じる）」という言葉には、来場者にありのままの自然を体感してほしいという想いがあります。勝浦市の中でも小川が流れる人里離れた山間部に位置するこの場所では、この雄大な大自然を来場者に体感してもらうことを出発点に、キャンプ場づくりを「0」から行ってきました。

都会にはない澄みきった森の香り、木々を揺らす風の音、時間とともに表情を変える木漏れ日。

ここでは、自然の変化を五感で受け取りながら穏やかな時間を過ごすことができます。

今回、こうした環境の中でfeelnature campbaseが目指すのは、単なるサウナ施設の建設ではありません。

「自然と向き合い、心を整え、今この瞬間に集中する」境地です。これは禅の精神と通ずるものがあります。

座禅には、「調身（姿勢をととのえる）・調息（呼吸をととのえる）・調心（心をととのえる）」という教えがあり、この教えはサウナにおける「熱と蒸気の中で呼吸に向き合い・水風呂で体をリセットし・心を落ち着ける」感覚と深く重なります。

禅の教えとサウナのリラックス体験を融合させたこの施設は、ここにしかない単なるととのいを超えた“悟りの時間”を提供します。

サウナに入り、自然に身を委ね、「今ここ」に集中する。

このサウナ施設は「疲れが取れた」という感覚だけでなく、「心が軽くなった」と感じられる場所を目指します。

「大改造!!劇的ビフォーアフター」匠・金井良一氏が監修

金井良一氏

庭園デザインと施設全体の監修には、テレビ番組「大改造!!劇的ビフォーアフター」で“庭の匠・廃材のスタイリスト”の異名を持つ金井良一氏が参加。その土地の素材や現場の景観を最大限に活かす金井氏の技術で唯一無二のサウナ施設が誕生します。

五感でととのう、SAUNA“悟り”～SATORI～ のこだわり

本施設は、分厚いコンクリート構造による高い保温性が特長のサウナ室を有します。

無骨なコンクリート打ちっぱなしの外観に対し、室内ではロウリュを自由に楽しむことができ、直径80cmの丸窓からは和風庭園と空を一望できます。

外気浴スペースには枯山水の庭園と縁側を設け、小川のせせらぎを感じながら心を静める時間を提供。夜間には美しい庭園をライトアップさせ、幻想的な雰囲気を演出します。

水風呂には年間を通して水温16℃が保たれる天然地下水を使用し、火照った身体をしっかりと冷却。

澄んだ空気と自然か奏でる音色に包まれ、誰にも邪魔されないひとときを過ごせます。

更衣室は禅寺をイメージした和モダンな空間とし、サウナ前から心身を整える体験を演出します。

プロジェクト概要

feelnature campbaseの挑戦

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1ViLkvwSARg ]- プロジェクト名：【禅×サウナ】匠・金井良一氏と千葉勝浦の自然に“悟りの癒し空間”を創ろう！- クラウドファンディングのページ：https://camp-fire.jp/projects/886772/view- 目標金額：5,000,000円- 募集期間：2026年1月24日（土）～3月31日（火）- 施設名：SAUNA“悟り”～SATORI～- 所在地：千葉県勝浦市杉戸1640（feelnature campbase内）- 完成予定：2026年5月（プレオープン）、2026年7月（完全オープン）- リターン：オリジナルグッズ・サウナ利用チケットなど幅広くご用意しています。

feelnature campbaseは、海と山に囲まれた自然豊かな千葉県勝浦市に、2023年にオープンしたキャンプ場です。「大好きな人と、大切な仲間と、自然の中で忘れられない楽しい時間を。」をコンセプトに、これまで多くの来場者に勝浦の豊かな自然を体感いただいてきました。

一方、勝浦市は人口減少や高齢化といった問題を抱える地域でもあります。キャンプ場の運営を通じて、「人と自然がつながる体験を届け、勝浦の素晴らしさを知ってもらうこと」が私たちの使命であると考えるようになりました。今回のサウナづくりも、その想いの延長線上にあります。

本プロジェクトは、癒しの場の創出とともに、勝浦の魅力を届ける新たな拠点となることを目指します。

取材・お問い合わせ先

担当者：鈴木 悠也

施設名：feelnature campbase

Web：https://feelnature.tokyo/

Mail：feelnaturejp@gmail.com

SNS：Instagram @yuya_feelnature(https://www.instagram.com/yuya_feelnature?igsh=MXhkdjFqcG42ZnczYg==) / YouTube @feelnaturejp(https://www.youtube.com/channel/UCNMhC3UmIp3WWBHmcajVl9w)