観光関係者必携！新刊「観光の実態と志向」「数字で見る観光」を発行しました

日本観光振興協会（東京都港区 会長 菰田 正信（三井不動産（株）代表取締役会長））は、「令和7年度版 観光の実態と志向」と「2025年度版 数字でみる観光」を発行いたしましたのでご案内いたします。各種観光施策の推進のためにぜひご活用ください。

【令和７年度版 観光の実態と志向】

全国の男女（計20,000人）を対象に、宿泊観光旅行の動向と志向に関するアンケート調査を実施し、国民の観光需要の動向等をまとめるとともに過去のデータからの時系列に分析したものです。昭和39年より実施している調査であり、わが国の観光動向を50年以上のロングスパンで把握できる調査です。

◆主な内容

令和6年4月～令和7年3月までの泊まりがけの宿泊観光旅行の回数、目的、同行者、利用交通機関、目的地、利用宿泊施設、旅費等の実績

今後1年間の泊まりがけの観光旅行の希望回数、希望費用等

（令和7年12月発行）

A4判／289頁／8,000円（本体価格）＋税

【2025年度版 数字でみる観光】

観光の現状について、図表を中心にコンパクトにまとめたハンドブックです。

国内観光・国際観光を取り巻く現状を考える際に最低限必要なデータを掲載しています。

（令和8年1月発行）

変形A6判／129頁／1000円（本体価格）＋税

詳細・購入申込は こちら(https://www.nihon-kankou.or.jp/home/jigyou/public/new/)から

