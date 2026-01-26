[毎月第1日曜日開催中！]ハーバーランドに手作りのお店がずらりと集合！作家によるこだわりの作品が並ぶハーバーマーケット

神戸ハーバーランド株式会社ハーバーマーケット

神戸ハーバーランド株式会社（本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：久戸瀬 修次）は、毎月第1日曜日に神戸ガス燈通りまたはスペースシアター（神戸ハーバーランドセンタービル地下1階）にて、ハンドメイドマルシェを開催しています。

ハーバーマーケットについて

作り手の想いがこもった、世界に1つだけの作品が集まるハーバーマーケット。

初めてハンドメイド作品に触れる方や、キッズ向けのワークショップなどファミリーで楽しめます。

是非お気に入りの1点を見つけにきてください。

みなさまのご来場をお待ちしております！

開催日及び開催場所について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173579/table/13_1_5463cb277282a04f0199d7aba77255f6.jpg?v=202601260421 ]

ハーバーマーケットは毎月第1日曜日に「神戸ガス燈通り」または「スペースシアター」で開催しています。開催場所については、月ごとに変更がございますので、ハーバーマーケットホームページをご確認のうえご来場ください。

開催の様子

出店してみたい作家さんも随時募集中！！

直近の開催日及び開催場所についてはこちら :https://harborland.co.jp/event/20190317/696/神戸ガス燈通り会場スペースシアター会場

詳しくはハーバーマーケットホームページの募集要項をご確認ください。

神戸ハーバーランドへのアクセス・マップ

ハーバーマーケットホームページはこちら :https://harborland.co.jp/market/アクセス・マップはこちら :https://harborland.co.jp/access/

神戸ハーバーランド株式会社 企画課（平日9時～17時30分）

神戸ハーバーランド地区は「海につながる文化都心の創造」をテーマとして、JR神戸駅の浜側に広がる旧国鉄湊川貨物駅跡地を中心に、神戸市、住宅・都市整備公団（現・都市再生機構）及び民間事業者によって再開発され、1992年にグランドオープンした新しい街です。

神戸の都心西部の核づくりをめざし、ウォーターフロントという立地を生かした街づくりが行われ、商業・業務・文化施設等からなる都心にふさわしい複合的な都市機能が整備されています。

当社はハーバーランド地区内事業者と協力して、街全体の活性化に貢献することを基本理念としており、地区内自治組織である「ハーバーランド運営協議会」の事務局も務めています。