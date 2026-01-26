【毎日のインナーケア習慣に、華やかな一杯】THE PROTEIN（通称：ザプロ）から果実感あふれる芳醇な味わい〈ミックスベリー風味〉が新発売！キレイを意識する毎日に寄り添う、フルーティーなご褒美を。

【開発背景】

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田 代表取締役：小倉 由渡）が製造・販売を行うTHE PROTEIN（通称：ザプロ）は「THE PROTEIN ミックスベリー風味」の販売を開始しました。

健康やボディメイクへの意識が高まる一方で、減量中やダイエット中は「味の満足感」や「ほっとひと息つける時間」を我慢しがちです。ザプロでは、そうした日常の中でも無理なく続けられ、心まで満たされるプロテインを届けたいという想いから、本フレーバーの開発に着手しました。

目指したのは、水で割っても十分に美味しく、すっきりと飲めること。さらに、牛乳や豆乳、アーモンドミルクで割ることで、すっきりしながらも濃厚な味わいも楽しめる、シーンに応じた飲み方ができるフレーバー設計です。トレーニング後はもちろん、朝食やおやつの置き換えなど、ライフスタイルに寄り添う一杯を意識しました。

また、ザプロのソイプロテインおよびマルチプロテインにおいて「ミックスベリー風味」は売上上位を誇る人気フレーバーであり、他社プロテインにおいても高い支持を集めています。こうした市場動向とお客様の声を踏まえ、「続けやすさ」と「満足感」を両立したフレーバーとして、本商品を開発しました。

【ミックスベリー風味】

◆フレーバー説明◆

爽やかな酸味とほどよい甘さがバランスよく広がる、ミックスベリー風味。複数のベリー系フレーバーを組み合わせることで、フルーティーさの中に奥行きと華やかさを感じられる味わいに仕上げました。すっきりとした後味で、トレーニング後でも飲みやすく、水で割っても満足感のある美味しさが特長です。

■11種類のビタミン配合

一杯で一日に必要なビタミンCの約半分を摂取でき、健康なカラダづくりをサポートします。

〈配合されているビタミン〉

ビタミンC 50.0mg、ビタミンA 322.2μg、ビタミンD 1.3μg、ビタミンE 5.1mg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.6mg、ナイアシン 8.5mg、ビタミンB6 0.7mg、ビタミンB12 1.2mg、葉酸、パントテン酸 ※ビタミン配合量（推定値）

■高たんぱく質・ホエイプロテイン100％

1食分（30g）でタンパク質21.1gでタンパク質含有量70％

消化吸収の速度が速いため、トレーニング後など、素早くたんぱく質を補給したい場合に最適です。

■低糖質＆低脂質で低カロリー

一食あたりの糖質は4.7g、脂質は1.9gでエネルギーは119kcalなので罪悪感なく、おいしく摂取していただけます。

■飲み方

1食につき、水または牛乳など100~200mlに付属のスプーンで2杯（約30g）を目安に溶かす。

【商品概要】

11種類のビタミン配合高たんぱく質・ホエイプロテイン100％ミックスベリー風味

商品名：THE PROTEIN 1kg ミックスベリー風味

内容量：1kg

販売価格：4,380円（税込）

【栄養成分表示】(1食30gあたり)エネルギー119kcal、たんぱく質21.1g、脂質1.9g、食塩相当量0.2g、炭水化物4.7g（糖質4.7g、食物繊維0.0g）、V.A 322μg、V.C 50mg、V.D 1.3μg、V.E 5.1mg、V.B1 0.6mg、V.B2 0.6mg、V.B6 0.7mg、V.B12 1.2μg、ナイアシン 8.5mg、葉酸 105μg、パントテン酸 2.5mg

【原材料名】ホエイたんぱく濃縮物（アメリカ製造）、マルトデキストリン、食塩／酸味料、香料、乳化剤、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム）、微粒二酸化ケイ素 、V.C、着色料（モナスカス）、クエン酸Ca、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12、（一部に乳成分・大豆を含む）

【販売店舗】

ザプロ公式：

https://the-protein.com/products/the-pr-mxb

楽天：

https://item.rakuten.co.jp/takeuchi-labo/ta-the-pr/

Yahoo：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/virginbeautyshop/ta-the-pr.html

Qoo10：

https://www.qoo10.jp/g/998594423

Amazon：

https://amzn.asia/d/2DI0jFn

【気になる！！ザプロ フレーバーラインアップ 】

「プロテインは続けにくい」「毎日同じだと飽きてしまう」--そんな声に応えるため、ザプロではフレーバーの豊富さにもこだわっています。

トレーニング時だけでなく、美容やインナーケアを意識した日常にも取り入れやすいよう、シーンや気分で選べるラインアップを展開しています。

◆カフェフレーバー◆

カフェ気分やスイーツを思わせる味わいで、リラックスタイムにもピッタリなラインアップです。人気が高いのが定番のココア風味で、女性人気が高く甘党さんにも人気なのがアーモンドラテ風味。珍しいフレーバーとしては、チョコミント風味やコーラ風味、クッキー&クリーム風味などがございます！ザプロの“味へのこだわり”や“美味しさの追求”によって多くの支持を集めています。

※中には数量限定で登場し、好評のうちに完売したフレーバーもあり、在庫状況によって販売しているラインアップに変動がございます。

カフェフレーバーカフェフレーバーカフェフレーバー

◆フルーツフレーバー◆

爽やかな口当たりで、朝や運動後にも取り入れやすく、すっきりとした味わいが特長。

今回登場した「ミックスベリー風味」も、このラインアップのひとつです。

一番人気はレモンヨーグルト風味で、ザプロの顔となる代表的なフレーバーです。

※在庫状況によって販売しているラインアップに変動がございます。

フルーツフレーバーフルーツフレーバー

◆マグケーキ用フレーバー◆

ザプロの「マグケーキ専用フレーバー」は、電子レンジで手軽に作れる“プロテインマグケーキ”の

ために開発されたホエイプロテインです。「飲む」だけでなく「食べる」楽しみ方として、テレビに取り上げられるなど注目を集めています！プロテインマグケーキとは、プロテインを使って作る高たんぱくスイーツで、レンジで簡単に作れることから、トレーニーや健康志向の方に人気なスイーツです。一般的なプロテインでは「加熱すると甘さが物足りない」と感じられることが多いですが、ザプロの専用フレーバーは味がしっかり濃厚に設計されており、マグケーキにしても満足感のある美味しさを楽しめるのが特長です。フレーバーは全部で５種類で、あんバター風味やカヌレ風味など、珍しいフレーバーが多いのも特徴です。

※在庫状況によって販売しているラインアップに変動がございます。

〈プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）とは〉

マグケーキ用フレーバー

プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）は、毎日飲みたくなるプロテイン！！

フレーバー数は驚異の60種越え！定番のフレーバーから、びっくりするような珍しいフレーバーまで多種多様。あなたのお気に入りがきっと見つかる。ザプロはフレーバー数が豊富なだけでなく、美味しさや味の再現度にもこだわっています！なので、普段からプロテインを飲む人も、まだプロテインをあまり飲んだことがない人にもおすすめです！

また、企画から原料調達、処方、製造、販売までを一貫して自社で行っているため、商品原価以外の費用を削減しながら、 迅速に商品をお客様の元にお届けしています。そして、お客様に長く継続して飲んで頂けるように、SNSや商品に関するレビューに対して真摯に向き合い スピーディーに商品の改善や、新商品開発に繋げることを重要な価値観としております。 トップアスリートの肉体作りから、健康促進・ダイエット目的まで。老若男女問わず、幅広い世代に ザプロだから提供できる価値を体感してもらえるように日々の研究や、安心安全の追求に努めています。

【会社概要】

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉 由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：増田

E-MAIL : pr@kinpica.jp

