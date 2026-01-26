くるっとまわして、ピタっととじる「くるピタランドセル」、2027年度入学者向けにカタログ発表

株式会社マツモト

ランドセルやバッグの製造・卸販売を手掛ける 株式会社マツモト（東京本社：東京都中央区／代表取締役社長：松本勝）は、2027年4月に小学校へ入学されるお子さま向けのランドセルカタログを発表しました。カタログは無料で請求でき、ご希望の方へ2026年2月より順次発送いたします。

くるピタ公式オンラインストア（2027年度入学向け２月上旬OPEN）

https://www.kurupita.jp/

カタログ請求

https://form.run/@kurupitarandsel-catalog2027

ラン活の第一歩はカタログ請求から

この時期、多くのランドセルメーカーが新作を発表し、カタログの配布や販売が本格化しています。

くるピタランドセルのカタログには、新作ランドセルの詳細はもちろん、直売会スケジュール情報や、6年間修理保証による安心サポートについてもご案内。

ランドセル選びを安心して進めていただける情報を、一冊にまとめました。

新作ランドセル 左／女児向け「花かざり」 左／男児向け「クロスリンク」多彩なデザインと豊富なカラーラインナップ

今回のカタログでは、定番スタイルのくるピタランドセル25ブランドに加え、錠前をきせかえできる新感覚ランドセル「くるピタチェンジ」7ブランドのラインナップを大幅に拡充しました。

掲載数は、カラーバリエーション豊富な全153種類。

スタイリッシュからキュート、クラシックまで幅広いテイストを網羅し、豊富なカラー展開をご紹介しています。

さらに、Barbie、KANGOL、NASA、名古屋グランパスなどのコラボレーションモデルも掲載し、選ぶ楽しさがさらに広がります。

ご家族でじっくりとご覧いただきながら、お子さまの個性にぴったりのランドセルをお選びいただけます。

新作ランドセル 左／女児向け「マカロンリボン」 左／男児向け「レインボースパーク」カタログ請求について

カタログ請求は無料です。

お申込みいただくと、2026年2月より順次発送いたします。

カタログ請求ページ：

https://form.run/@kurupitarandsel-catalog2027

くるピタランドセルとは

株式会社マツモトは1948年創業。60年以上にわたりランドセルの製造・販売を行ってきました。

その中で独自に開発したのが、指一本で簡単に開閉できる「くるピタ錠前」です。

くるピタ錠前は、くるっと回して開き、近づけるだけでピタッと閉まるオリジナル仕様。

ランドセル本体が進化する一方、長く変わらなかった錠前に着目し、「デザイン性」と「遊び心」をプラス。

ランドセルを開くたびに、ちょっと楽しくなる。

そんな想いから「くるピタ」は誕生しました。

力の弱いお子さまでもラクに使える、うれしい機能

錠前の開け閉めは、力が弱かったり手先が不器用なお子さまにとって意外と負担になるものです。閉め忘れによって、かぶせが開き中身が落ちてしまうこともあります。

「くるピタ」は、指一本でくるっと開き、近づけるだけでピタッとロックできる簡単設計。お子さまの負担を軽減し、毎日の使いやすさをサポートします。

また「くるピタチェンジ」対応モデルなら、錠前のデザインを付け替えることも可能です（別売）。

耐久試験をクリアした安心の品質で、毎日快適にお使いいただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7aMbLNtY3rc ]

※動画に出てくるランドセルのデザインは旧型になります。

「くるピタ」の機能をご覧ください。

子どもたちの未来を見据えた、マツモトのランドセルづくり

時代とともに子どもたちの個性が大切にされる今、ランドセルにも多様性と進化が求められています。

マツモトはこれからも「子どもファースト」のものづくりを大切にし、ランドセルを通して感受性や遊び心を育むお手伝いを続けていきます。

日本のランドセル文化を未来へつなぐため、これからも誠実なものづくりに取り組んでまいります。

株式会社マツモト 会社概要

会 社 名：株式会社マツモト

代 表：代表取締役社長 松本勝

所 在 地：東京都中央区日本橋馬喰町二丁目6番10号東京大和化成ビル6F

企業サイト： https://kk-matsumoto.co.jp

事業内容 ：ランドセル・鞄の専門卸／企画販売