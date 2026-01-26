THULEバッグ ポップアップストア京都高島屋4階 紳士雑貨売場にて2月4日から期間限定オープン。SafeEdge搭載リュックや旅バッグを提案
ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスウェーデンのブランド『THULE』(スーリー)は、2026年2月4日(水)から2月17日(火)の期間、京都高島屋4階 紳士雑貨売場イベントスペースにてポップアップを開催いたします。
【THULE バッグ ポップアップストア】
日程︓2026年2月4日(水)～2月17日(火)
場所︓京都高島屋 4階 紳士雑貨売場イベントスペース
〒600-8520
京都市下京区四条通河原町西入真町52
リリースページはこちら :
https://zett-bag.jp/thule/news/2026/01/26/20518/
本ポップアップでは新年度に向け、出張や通勤を快適にする人気PCバックパック【Thule Subterra 2】（スーリー サブテラ ツー）や【Thule Accent】（スーリー アクセント）を展開。肉厚パッドと底上げ構造でPCを衝撃から保護するSafeEdge PCスリーブを搭載し、移動の多いビジネスシーンを安全にサポートします。
SafeEdge搭載の【Thule Subterra 2】
また、機内持ち込みバッグとして好評のトラベルコレクション【Thule Aion】（スーリー アイオン）のバックパックやアクセサリーもご用意。クリーンな北欧デザインでオンオフ兼用に適したデイパックも取り揃え、仕事と冒険をシームレスに行き来できるライフスタイルを可能にします。
ハイブリッドワークや出張、ブレジャーといった現代のノマディックな働き方において、大切なギアを安心、快適、スタイリッシュに運び、アクティブライフを身近にするプレミアムなバッグを提案します。
【Thule Aion】
【Thule EnRoute】
詳しくは、THULE BAG公式サイトよりご確認ください。
https://zett-bag.jp/thule/news/2026/01/26/20518/
【THULE】（スーリー）
1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。
THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。
・THULE BAG 公式サイト
https://zett-bag.jp/thule/
・@zett_thule公式インスタグラム
https://www.instagram.com/zett_thule/
・@zett.thule公式フェイスブック
https://www.facebook.com/zett.thule/
・消費者・読者からのお問い合わせ先
ゼット株式会社 お客様相談センター
フリーダイヤル：0120‐276‐010
お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/
WEB︓https://zett-bag.jp/thule/
・お貸出し・取材に関するお問い合わせ先
spinlab inc. PR担当︓市川、野口、荻原
TEL:03-6721-0671
E-MAIL: info@spinlab.co.jp
WEB : https://spinlab.co.jp/