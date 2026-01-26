【2026年2月10日（火）配信】Yealinkの新機種紹介ウェビナーを開催いたします。

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、2026年2月10日（火）に、Yealink社の新製品についてのウェビナーを開催することをお知らせいたします。

本ウェビナーではSIP電話機出荷台数世界第1位を誇る（※）Yealink社の新製品、SIP-T7xシリーズやAX83H（Wi-Fi Handset）をご紹介いたします。

主に販売代理店様および二次代理店様を対象に、製品の特徴や導入メリットをご説明させていただきます。質疑応答の時間も設けておりますので、ぜひご参加ください。

■本ウェビナーの概要

タイトル：Yealink 新機種紹介ウェビナー

開催形式：Microsoft Teamsウェビナー

開催日時：2月10日（火）11:00～12:00 ＊終了時間は前後する可能性がございます。

費用：無料

主 催：株式会社プロディライト

共 催：Yealink社

対象：Yealink製品の販売代理店及び二次代理店

お申し込み期限：2月5日（木）

お問い合わせ先：株式会社プロディライト（yealink.sales@prodelight.co.jp）

■お申し込みURL

https://forms.office.com/r/BE1is5HrNA

＜Yealinkとプロディライトについて＞

Yealink社はSIP電話機出荷台数世界第1位を誇る（※）UC端末プロバイダです。「世界中の人々をテクノロジーの活力によって結びつける」をミッションとし、その製品は世界140カ国以上の国及び地域において、業種業界を問わず様々な企業に導入されています。

プロディライトはYealink SIP端末の総代理店・ 正規日本ディストリビューターとして同社の製品を販売するとともに販売代理店・リセラーを募集しています。

※（出典： Frost&Sullivan）

プロディライトサイト内のYealinkページ

URL：https://prodelight.co.jp/yealink/

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

【プロディライト IR note】

ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。

是非、ご覧ください。

URL：https://note.prodelight.co.jp/

【当社リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社プロディライト

経営企画室 清水 ・野木

アドレス：communication@prodelight.co.jp

電話番号：06-6233-4555

FAX番号：06-6233-4588