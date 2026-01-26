ルパン三世×チャミスルレモン飲食店向けスクラッチカードキャンペーン開催！

眞露株式会社

眞露株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：朴 商 社 パク サン ピル）は、ルパン三世×チャミスルレモンのオリジナルグッズが当たるスクラッチキャンペーンを対象の飲食店にて開催いたします。

キャンペーンを実施している飲食店にて、チャミスルレモンを1本注文するごとに、スクラッチカードを1枚進呈いたします。スクラッチを削って当たりが出たら、その場でオリジナルグッズがプレゼントされるキャンペーンです。

■ルパン三世×チャミスルレモン 飲食店向けスクラッチカードキャンペーン 概要

◆期間： 2026年2月～（各店舗、スクラッチカードが無くなり次第終了）

◆キャンペーン開催店舗：全国137店舗（2026年1月26日現在）

【注意事項】

・本キャンペーンは、眞露株式会社（以下、当社）が主催するキャンペーンです。

・店舗それぞれ、景品が無くなり次第終了となります。

・景品デザインはイメージです。

■チャミスルとは

韓国ドラマや映画でお酒を飲むシーンに登場する、”緑の小瓶のお酒”でおなじみの韓国焼酎（ソジュ）。そのブランドの1つである「チャミスル」は、韓国国内でのシェア65%以上を誇る韓国No.1ブランド※です。チャミスルシリーズは韓流ブームや韓国ドラマの影響もあり、2020年より販売が急成長。コンビニエンスストアやスーパー、ドラッグストアなどでも気軽に購入できる、身近なお酒となりました。特に日本で人気が高いのはフルーツフレーバータイプ。いろいろな味を、”選べる”楽しさがあるお酒として、若い女性の方々を中心にご支持いただいております。

※ 2025年11月時点 韓国国内焼酎出荷実績 HITEJINRO調べ



【眞露株式会社 (JINRO INC.)】

韓国にあるハイトジンロ株式会社の日本法人。

「JINRO」、「チャミスル」、「JINROマッコリ」などの日本市場向け商品開発・輸入・販売・マーケティングを行っています。

HP：https://www.jinro.co.jp/

