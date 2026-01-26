おそ松さん10th Anniversary POP UP SHOPの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年1月26日(月)よりおそ松さん10th Anniversary POP UP SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

池袋P´PARCO 3Fにて開催しておりましたおそ松さん10th Anniversary POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4435

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年1月26日(月)16:00～2月5日(木)23:59

【発送予定日】

・2026年4月上旬～下旬以降順次発送



【製品情報】

コレクションカード(ランダム)ぬいと一緒 ver.

価格：550円（税込）

セット：3,300円（税込）

種類数：全6種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ハート型ホログラムカンバッジセット ぬいと一緒 ver.

価格：3,960円（税込）

種類数：全1種

ホログラムキーホルダーぬいと一緒 ver.

価格：各880円（税込）

種類数：全6種

フォトグレイキーホルダーぬいと一緒 ver.

価格：各1,650円（税込）

種類数：全6種

デカアクリルスタンドぬいと一緒 ver.

価格：各2,200円（税込）

種類数：全6種

おなまえミニタオル ぬいと一緒 ver.

価格：各1,100円（税込）

種類数：全6種

ミニアクリルアート ぬいと一緒 ver.

価格：2,640円（税込）

種類数：全1種

マグネットチップ(ランダム)

価格：440円（税込）

セット：14,520円（税込）

種類数：全66種（1パック2個入り）

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

※画像は一部商品になります。

カンバッジ(ランダム) おそ松

価格：550円（税込）

セット：6,050円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム) カラ松

価格：550円（税込）

セット：6,050円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム) チョロ松

価格：550円（税込）

セット：6,050円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム) 一松

価格：550円（税込）

セット：6,050円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム) 十四松

価格：550円（税込）

セット：6,050円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム) トド松

価格：550円（税込）

セット：6,050円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンド(ランダム) おそ松

価格：1,320円（税込）

セット：14,520円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンド(ランダム) カラ松

価格：1,320円（税込）

セット：14,520円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンド(ランダム) チョロ松

価格：1,320円（税込）

セット：14,520円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンド(ランダム) 一松

価格：1,320円（税込）

セット：14,520円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンド(ランダム) 十四松

価格：1,320円（税込）

セット：14,520円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンド(ランダム) トド松

価格：1,320円（税込）

セット：14,520円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

【権利表記】

(C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売