【ネイティブキャンプ留学】語学学校「Clark Talk Academy」ローシーズンプロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・クラークの人気校「Clark Talk Academy」にて、ローシーズンプロモを実施いたします。

ローシーズンプロモについて

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_01_26

【対象期間】

2026年2月23日（月）～2026年6月19日（金）

【内容】

留学期間中すべての授業料が50％OFF。全ての授業プログラムが割引対象です。

例）4週間 TALK6コースを受講する場合

通常 ：158,000円

キャンペーン適用：79,000円 →79,000円の割引

※学校指定の寮に宿泊される方

※4週間以上のお申し込み

※他プロモーションとの併用不可

※4週間ごとにレポートを提出できる方

※写真の顔出しが可能な方

Clark Talk Academyの特徴

1. 遊びも学びもマンツーマンで加速する、“クラーク遊学スタイル”

全レッスンは熟練講師とのマンツーマンで実施。6技能を細分化し、200種類以上の教材からあなただけのカリキュラムを構築します。

効率的に学びながら、午後は街の散策やスポーツも楽しめる、欲張りな遊学ライフを実現します。

2. 40平方メートル 超の高級コンドミニアムで、留学生活がまるで“海外移住”

広々とした大理石フロアの部屋にキングサイズベッド、水圧の強いシャワーや最新家電も完備。友人や家族の宿泊もOK＆門限なしで、自分のペースで遊びも学びも楽しめます。安全な経済特区の中で、快適さと自由度の高い“暮らす留学”ができるのはCTAならでは。

3. 安全×便利×国際色豊かな“THE VILLAGE”で世界を遊び尽くす

治安が良く、日本と同等レベルと言われるエリアで、夜でも安心して散歩やランニングが可能です。

徒歩圏内にはマーケット、カフェ、病院、レストランが揃い、週末は世界各国のグルメ巡りも思いのまま。

多国籍の環境で自然と英語が飛び交う、刺激的な遊学ステージが広がります。

Clark Talk Academyの紹介

学校紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/125

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。Clark Talk Academyの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_01_26

公式LINE：https://page.line.me/576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media