Mistplay、MobivityのConnected Rewards(TM)プラットフォームの買収を発表

Mistplay Inc.

（カナダ・モントリオールで現地時間2026年1月20日に発表されたプレスリリースの抄訳です。なお、「将来見通しに関する記述」については、日本でのビジネス慣習に則り英語表現を併記しております。）

「ゲームでポイ活」にまつわるリワード広告および収益化ソリューションを提供している Mistplay Inc.（本社：カナダ・モントリオール、CEO：Tricia Han、以下Mistplay）は2026年1月20日、アメリカで株式を店頭公開し、ゲームと報酬の仕組みを通じて企業のカスタマーエンゲージメントを促進する企業である Mobivity, Inc.（OTCQB：MFON）から Connected Rewards(TM)事業を買収する最終契約を締結しました。

Mobivity Holdings Corp.は、ゲームと報酬の仕組みを通じて企業のカスタマーエンゲージメントを促進する企業です。

Connected Rewards(TM)は、ゲームを通じたポイ活を実生活と直結させる仕組みです。小売店やブランドは来店・会員増と新収益を、ゲームプレイヤーはゲームを遊んで飲食等の報酬獲得を、アプリ運営者はブランド連携によるLTVとROASの向上を実現します。

本契約の締結により Mistplayは、Connected Rewards(TM)プラットフォームおよび関連資産を取得します。本取引は所定の手続きを経たうえで、2026年第1四半期初頭の完了を予定しています。本買収の完了後は、Mistplayの LoyaltyPlay事業は拡大し、アプリパブリッシャーがモバイルゲームを通じて、デジタルとリアルの双方を横断するロイヤルティ体験を提供できるようになります。

Mistplayの LoyaltyPlayは、ゲームプレイやアプリ内アクティビティを通じてユーザーが報酬を獲得できる、ゲーマー向けの報酬型プラットフォームです。パブリッシャーのアプリ内で、リテンションやLTV、マネタイズを高める仕組みを構築します。Connected Rewards(TM)はゲームプレイを通じて、ブランドからの特典や実用的な報酬を提供できるようにすることで、この仕組みを補完します。これにより、ユーザーの関わりをモバイルゲームの世界から実社会での購買やロイヤルティ施策へと、広げていくことができます。両プラットフォームを組み合わせることで統合型のオムニチャネルとして機能し、ゲームパブリッシャーの新規ユーザー層の開拓を実現します。企業にとって、LoyaltyPlayはデジタルの世界における深いエンゲージメントを促進します。そして、Connected Rewardsがゲームプレイを実用的な特典と結び付けることで、企業側はリピート率、トラフィック、課金促進などの成果測定が行えるようになります。

MistplayのCEOであるトリシア・ハンは以下のように述べています。

「ロイヤルティとは、単にポイントや取引の話ではありません。ユーザーが接点を持つあらゆる場面で、心から共感できる体験の創造なのです」

「Connected Rewards(TM)を Mistplayの B2B向けプロダクトラインナップに加えることで、企業はアプリ内や実社会、そしてその間にあるすべての接点において、ユーザーと、よりパーソナルな形で意味のある関わりを持つことができます。この買収によって可能性はさらに広がり、企業はモバイルゲームを通じてロイヤルティを構築し、ユーザーと信頼に基づく関係性を築くことができるでしょう。」

また、MobivityのCRO（最高収益責任者）であるキム・カールソン氏は以下のように述べています。

「MobivityのConnected Rewards(TM)は、これまでも一貫してデジタル上のエンゲージメントを実社会での行動につなげることに注力してきました」

「Mistplayが世界展開するゲーム発見・報酬プラットフォームに、Connected Rewardsのテクノロジーを統合することで、企業とユーザーの関わり方を大きく進化させることができるでしょう。この統合ソリューションにより、企業アイデンティティや既存のユーザー体験を損なうことなく、より早い段階から、より高頻度に、そして多様かつパーソナルな関わりを通じて、ユーザーのエンゲージメントを深めることが可能です。」

今後 Mistplayは、本ソリューションをフィンテックやeコマースを含む他の業界へと展開させていくことを検討しています。これらの分野では、特典や、より深いエンゲージメントといったものが、ユーザー価値向上における中心的存在になってきています。

Mistplayについて

Mistplayは、「ゲームでポイ活」分野におけるパイオニアとして、世界中のモバイルゲームおよびアプリのパブリッシャー向けに、リワード広告およびマネタイズソリューションを提供しています。Helios AIエンジンと「ゲームでポイ活」モデルを活用し、持続的な成長とエンゲージメントを実現しています。2015年に設立された Mistplayは、カナダ・モントリオールに本社を構えています。2021年以降は Growth Curve Capitalの支援を受け、パブリッシャーと連携し、報酬を通じたエンゲージメントの拡大に取り組んでいます。詳細は、ja.business.mistplay.com(https://ja.business.mistplay.com)をご覧ください。

Mobivityについて

Mobivityのクラウドベースの Connected Rewards(TM)テクノロジーは、人気モバイルゲーム内のゲームプレイと、世界トップクラスの小売・飲食店・コンビニエンスストアの特典を結びつけることで、実店舗を展開するブランドのカスタマーエンゲージメントを促進します。業界をリードするゲームパブリッシャーやデベロッパー、アドネットワークとの提携を通じて、Mobivityは膨大なモバイルゲームユーザー層を、幅広い業界を代表するブランドのネットワークへとつなぎます。

この仕組みによって、各関係者が価値を得られるウィンウィンの関係が成立します。デベロッパーはより多くのプレイヤーを獲得でき、ブランドは店舗・オンラインでの特典利用を通じて来店や購買を促進でき、ユーザーはゲームで遊ぶだけで、自分が好きなブランドの実用的な特典を受け取ることができます。詳細はmobivity.com(https://mobivity.com)をご覧ください。

Mistplay は本件について、Reed Smith LLPが取引およびアメリカ顧問弁護士として、またFasken Martineau DuMoulin LLPがカナダ法人顧問弁護士として、国境を越えた法務チームによる助言を受けました。

将来見通しに関する記述：

本プレスリリースには、1933年米国証券法（改正後）第27A条および1934年米国証券取引法（改正後）第21E条の意味に定義される「将来見通しに関する記述」が含まれています。本プレスリリースに含まれる記述のうち、過去の事実に関する記述を除き、Mobivity が将来において発生すると予想する、信じる、または想定する活動、出来事、もしくは進展に関するものは、すべて将来見通しに関する記述に該当します。 「estimate（見積もる）」「project（予測する）」「predict（予測する）」「believe（信じる）」「expect（期待する）」「anticipate（予期する）」「potential（可能性）」「opportunity（機会）」「create（創出する）」「intend（意図する）」「could（～し得る）」「would（～する可能性がある）」「may（～かもしれない）」「plan（計画する）」「will（～する予定である）」「guidance（見通し）」「look（見込む）」「goal（目標）」「target（目標）」「future（将来）」「build（構築する）」「focus（注力する）」「continue（継続する）」「strive（努める）」「allow（可能にする）」、またはこれらの否定形、もしくは将来の計画、行動、出来事に関する議論において同様の意味を持つ表現は、将来見通しに関する記述であることを示します。ただし、これらの表現が用いられていない場合でも、当該記述が将来見通しに関するものでないことを意味するものではありません。これらの将来見通しに関する記述には、提案されている取引、その取引の完了予定および完了時期、ならびに当該取引を反映した後の Mobivity およびその事業内容に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。本プレスリリースに含まれる将来見通しに関する記述と実際の結果とが大きく異なる原因となり得るリスクおよび不確実性は多数存在します。これらの要因は予測が困難であり、Mobivity の管理下にはありません。これには、Mobivity の年次報告書（Form 10-K）、四半期報告書（Form 10-Q）、および臨時報告書（Form 8-K）に記載されている要因が含まれており、これらは Mobivity の IR サイト（ir.mobivity.com）および米国証券取引委員会（SEC）のウェブサイト（www.sec.gov）にて閲覧可能です。すべての将来見通しに関する記述は、Mobivity が合理的であると考える前提に基づいていますが、それらが正確であるとは限りません。将来見通しに関する記述は、その記述がなされた時点の情報に基づくものであり、Mobivity は、適用される法令により求められる場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他いかなる理由によっても、当該記述を修正または更新する義務を負いません。読者の皆様におかれましては、これらの将来見通しに関する記述は当該記述がなされた時点のものであることに留意し、過度に依拠しないようご注意ください。

【営業担当へのお問い合わせ】

お問い合わせフォーム

https://share.hsforms.com/1qfZc2bGvQJuc7USJb5qN-w3i6e1

（お問い合わせ内容の欄に「Connected Rewardsについて」とご入力ください）

【Mistplayアプリについて】

日本では現在、Androidユーザー向けのみを先行してサービスを提供中です。

まだ Mistplayアプリをご利用いただいたことがない方は、この機会にぜひ Google Play ストアからダウンロードしてください。

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mistplay.mistplay&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mistplay.mistplay&hl=ja)

【本件に関するお問い合わせ先】

Mistplay Inc. シニアマーケティングマネージャー 常名 隆司（じょうな たかし）

takashi.jona@mistplay.com