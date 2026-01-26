ジチタイリンク、株式会社AGSコンサルティングと企業版ふるさと納税に関する協定を締結

株式会社ホープ

自治体と企業のマッチング、企業からの寄附手続きにおける支援までワンストップで支援する企業版ふるさと納税支援事業及び関連事業等を行う株式会社ジチタイリンク（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：松本銀士朗、以下「ジチタイリンク」）は、株式会社AGSコンサルティング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：廣渡嘉秀、以下「AGSコンサルティング」）と、2026年1月13日（火）に企業版ふるさと納税における顧客紹介に関する協定を締結いたしましたので、お知らせいたします。

■背景・目的

ジチタイリンクは、自治体と企業のマッチング、企業からの寄附手続きにおける支援までワンストップで支援する「企業版ふるさと納税支援事業（以下、本事業）」及び関連事業等を提供しており、企業向けに企業版ふるさと納税制度（以下「本制度」）の周知と、業務委託を受けた自治体への納税案内を行っております。

ホープグループにて本事業は2021年9月より開始しており、以降本事業にて業務委託を受けた自治体数は、2025年9月末現在で538自治体、寄附総額は約20.2億円と業界トップクラスの契約実績を有しております。また累計2,200社以上の企業が本事業を通じて企業版ふるさと納税を活用しています。

AGSコンサルティングは、AGS税理士法人とともにAGSグループを構成する中核企業として、日本発の独立系・総合型アカウンティング・ファームを形成しています。グループ全体で、税理士124名、公認会計士121名、国外会計士8名（2026年1月現在）を擁し、「誰よりも身近な専門家」として、スタートアップから上場企業まで、法人4,100社、個人1,900名のお客様に対し、税務・会計をはじめ、IPO、M&A、企業再生支援、国際税務・会計顧問、海外進出・撤退支援など、幅広い専門サービスを提供しています。

ジチタイリンクが推進する本事業においては、企業に対して本制度の情報提供の機会をより拡大していくことが重要です。AGSコンサルティングは、AGS税理士法人をはじめとするグループ各社と連携し、企業およびその経営者に対する経営支援を行っています。税務・会計の専門性をグループ会社として有する体制のもと、企業版ふるさと納税制度についても、制度の仕組みや税務上の取扱いを踏まえた実務的な情報提供が可能です。こうした体制と顧客基盤を背景に、本事業においてジチタイリンクの事業との親和性は高いと考えています。

そこでこの度、ジチタイリンクとAGSコンサルティングは、企業版ふるさと納税支援における顧客紹介に関する協定を締結いたしました。AGSコンサルティングのネットワークを通じて、寄附を検討する顧客企業をジチタイリンクへご紹介いただくことで、本事業に関する企業への情報提供の機会を増やし、本制度の活用を促進するとともに、AGSコンサルティングの顧客である企業および経営層の皆様に対しては社会貢献や企業PRの機会を提供し、自治体の財源確保支援につなげていきたいと考えております。

今後とも、本事業と親和性が高い様々な業種・業態の企業の皆様との連携を通じて、企業および経営者層に対する本制度の情報提供を図り、地域への新たな貢献のかたちとして企業版ふるさと納税を通じた寄附を提案する機会の創出を目指してまいります。

■「企業版ふるさと納税」について

以下の図のとおり、2024年度は寄附件数、寄附金額ともに過去最高の18,457件、631億40百万円となっており、本制度の活用は年々増加しております。企業版ふるさと納税の制度の詳細については、本事業のホームページをご参照ください（https://zaigenkakuho.com/kigyou_furusato/）。

■今後の見通し

今後も同様の業務提携・協定については、積極的に推進していく所存です。なお、本件がホープグループの業績に与える影響は軽微です。

（ご参考）企業版ふるさと納税支援サービス紹介「企業版ふるさと納税の総合窓口(https://zaigenkakuho.com/kigyou_furusato/)」

●株式会社AGSコンサルティング

代表者：代表取締役社長 廣渡嘉秀

所在地：東京都千代田区大手町1-9-5大手町フィナンシャルシティ ノースタワー24F

資本金：3,500万円

事業内容：マネジメントサービス、事業承継支援、企業再生支援、IPOコンサルティング、M&A支援、国際業務支援

●株式会社ジチタイリンクについて

代表者：代表取締役社長 松本銀士朗

所在地：福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7F

資本金：1,000万円（2025年7月1日時点）

親会社：株式会社ホープ（東証グロース・福証Q-Board上場：6195）

事業内容：自治体と企業のマッチング、企業からの寄附手続きにおける支援までワンストップで支援する企業版ふるさと納税支援事業及び関連事業等

●株式会社ホープについて（https://www.zaigenkakuho.com/）

代表者：代表取締役社長兼CEO 時津孝康

所在地：福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7F

資本金：1,181万円（2025年3月31日時点）

事業内容：自治体に特化したサービス（広告事業、ジチタイワークス事業、企業版ふるさと納税支援事業、空き家対策関連事業、他）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジチタイリンク 企業版ふるさと納税事務局

Tel: 0120-362-366（通話無料） / Email: kigyou_furusato@zaigenkakuho.com

【メディアの方のお問い合わせ先】

株式会社ホープ 広報・IR課 Email: pr@zaigenkakuho.com