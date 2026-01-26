楽天証券、「全国から集まれ！-楽天証券NISAフェス 2026-」を開催！

楽天証券株式会社

楽天証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：楠 雄治、以下「楽天証券」）は、NISAの日にあわせ、2026年2月13日（金）20時より、バーチャル空間「NISAランド」にアバターで参加可能なオンラインイベント、「全国から集まれ！-楽天証券NISAフェス2026- 2月13日はNISAの日！全員集合！」を開催することをお知らせします。本イベントの参加者は、スペシャルゲスト、著名トレーダー テスタ氏によるトークセッションやクイズ大会などに参加ができます。

NISAの日は、2月13日を2（ニ）13（ーサ）と読む語呂合わせから、特定非営利活動法人確定拠出年金教育協会によって制定されました。NISA口座数No.1（※1）の700万口座を有する楽天証券は、新NISA3年目となる2026年、NISAの魅力や活用方法をより広くお伝えするべく、NISAの日にあわせ、2026年2月13日（金）20時から21時まで、バーチャル空間を利用した参加型オンラインイベント「全国から集まれ！-楽天証券NISAフェス2026- 2月13日はNISAの日！全員集合！」を開催します。

本イベント参加者は、楽天証券オリジナルのバーチャル空間「NISAランド」に、自身のアバターで無料入場し、「NISAランド」を自由に動きまわることが可能です。「NISAランド」内のメイン会場では、著名トレーダーのテスタ氏をゲストに迎え、SNSで事前に寄せられたNISAや資産づくりに関する質問に回答するトークセッションや、資産づくりやテスタ氏にまつわるクイズ大会など、オンラインでありながら会場型イベントのように、参加者と登壇者が双方向コミュニケーションを楽しみながら学べるプログラムに参加できます。さらに、クイズ大会に正解した人は、抽選で「楽天ポイント」や、テスタ氏と直接会話できる特典がもらえます。また、本イベント中に、「NISAランド」内でデジタルギフト券がもらえるアトラクションも設ける予定です。なお、「NISAランド」への直接参加（先着500名限定）のほか、YouTubeでの生配信（定員上限なし）も実施します。どちらも事前申込不要で、どなたでも無料で参加・視聴可能です。

楽天証券は、2025年12月末に、新NISAの預り資産残高（※2）が10兆円を、2026年1月には、NISA口座数が業界最多（※1）の700万口座を、それぞれ突破しました。2024年に開始した新しいNISA制度をきっかけに、将来に向けた資産づくりへの関心が高まる一方、金融庁が2025年11月13日（木）に公表した「都道府県別のNISA口座開設状況（令和7年6月末時点）」によると、口座開設率には地域によって偏りがあり、全国的な普及拡大が求められています。楽天証券では、全国的なNISA普及の一翼を担うべく、企業の福利厚生制度にも導入可能な「職場つみたてNISA」サービスや、企業に属する従業員に対する金融経済教育支援プログラム「MONEY NAVIGATOR」を提供するほか、NISAを活用した運用やライフプランの提案をおこなう地域に根差した「NISAマイスター(R)」の活動支援、社員と直接対話できる全国各地でのセミナーを開催するなど、地域を問わないサービス提供に取り組んでいます。今回、新たにバーチャル空間を活用し、全国から参加可能なオンラインイベントを開催することで、これまで以上に幅広い地域の方に、NISAに触れていただけるきっかけを提供します。

楽天証券は、「資産づくりの伴走者」として、お客様のFinancial Well-Beingを最大化するべく、個人のお金や投資に対する不安を軽減し、これまで以上に自分らしく豊かな人生を歩んでいけるようにサポートするため、オンライン・オフラインを含めた投資情報の提供をおこなってまいります。

■楽天証券オリジナルのバーチャル空間「NISAランド」クイズ大会 イメージ画像

■「全国から集まれ！-楽天証券NISAフェス2026 - 2月13日はNISAの日！全員集合！」 開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11088/table/702_1_d828b2a15328c29378a989b24c2fc3fe.jpg?v=202601260421 ]

■「全国から集まれ！-楽天証券NISAフェス2026- 2月13日はNISAの日！全員集合！」 内容および出演者[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11088/table/702_2_c9411b649395012bce0d6c7e96821ae4.jpg?v=202601260421 ]

（注）デジタルギフト券がもらえるアトラクションは本イベント開催時間内（20時00分～21時00分）に実施予定です。概要およびタイムテーブルは予定であり、事前の予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。また、クイズ大会への参加や各種特典の受取りは「NISAランド」参加者限定ですが、すべての内容をYouTube生配信で視聴可能です。

■スペシャルゲストテスタ氏（著名トレーダー）

専業投資家。2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。

以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引をおこない、2016年からは中長期投資もおこなう。2024年2月に総利益100億円を達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的におこなっている。X（旧Twitter）のフォロワー数は100万人超（2026年1月現在）。

※1：金融庁「NISA口座の利用状況調査（令和7年6月末時点）」および各社ウェブサイト上での開示情報により、楽天証券にて集計

※2：2024年1月から開始された新NISAの残高のみ、2023年12月以前の残高は含まず

以 上

