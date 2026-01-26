夢のお菓子のアイデアを募る第15回お菓子コンテストを開催！最優秀賞は“丸～いじゃがりこの中に、ミーノが入った『じゃがーノ』”

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO 江原 信、以下カルビー)は、2026年1月25日（日）に栃木県宇都宮市のカルビーR&Dセンター研究棟で、小学生から夢のお菓子のアイデアを募る、第15回お菓子コンテストの表彰式を実施しました。最優秀賞には、丸～い「じゃがりこ」の中に、「miino（ミーノ）」が入った『じゃがーノ』が選ばれ、カルビー社員が作品を再現しました。

【開催の経緯】

カルビーは1949年に広島で創立し、宇都宮では1968年から菓子製造を開始しました。現在では、新宇都宮工場や清原工場およびR&Dセンターが稼働しています。

「お菓子コンテスト」は、長きにわたり拠点を構える宇都宮地区で「カルビーらしさを活かした社会貢献を行いたい」という思いから2011年にスタート。毎年違ったテーマでアイデアを募集しており、子どもたちにモノづくりの楽しさや食の大切さを伝えていくことを目的としています。

15回目を迎えた今回は「サプライズが隠されたお菓子」をテーマに宇都宮市内の小学校27校から児童のアイデアを募集。合計1,190作品が寄せられ、5年ぶりに対面形式で表彰式を開催しました。当日は、受賞児童やその家族、カルビーの江原社長など総勢約80名が参加しました。

【第15回お菓子コンテストの最優秀賞作品紹介】

・作品名:『じゃがーノ』



・お菓子に込められたサプライズ: ミニトマトサイズだから、「ひとくちで食べちゃおう！」ってなって、口の中でミーノが出てきてびっくり！



・選定理由: 「テーマに合っている」「斬新である」(一部抜粋)などが評価され、最終審査に進出。「じゃがりこが丸い形になっている」「食べたらミーノが出てくる」という2つの驚きの仕掛けがカルビー社員の心をつかみ、最優秀賞の受賞となりました。

▲最優秀賞作品のアイデア

・受賞者（宇都宮市立峰小学校 小久保朋香さん）のコメント: 私の好きなお菓子の中から、「じゃがりこ」と「ミーノ」を組み合わせると楽しそうだと思いました。まさか、私の作品が選ばれると思っていなかったので、受賞できてとてもうれしいです。



・代表取締役社長兼CEO 江原 信の総評: 皆さんの発表を拝見し、お菓子の一番大切な役割は、「人を笑顔にするということ」だとあらためて感じました。これからも、「好き」や「楽しい」、「やってみたいこと」を大切にしてください。

【優秀賞の作品名一覧】

最優秀賞の他にも、以下のアイデアが受賞しました。



・ビッグでびっくりで賞: 「かっぱえびぼう」

・カルビー社員が大興奮で賞: 「サプライズCalbee」

・発想の天才で賞: 「時限チップス」

・I Love Japanで賞: 「じゃぱりこ」

・カラフルワンダフル賞: 「じゃがぴつ」

・食べてびっくり！ひんやりこで賞: 「ひんやりじゃがりこ」

・かったえびせんしか勝たんで賞: 「かったえびせん」

【第15回お菓子コンテスト実施概要】

・対象: 宇都宮市の６年生を中心とした児童

・作品テーマ: 「サプライズが隠されたお菓子」

・審査: カルビーグループの従業員のべ867名にて審査（1次審査・2次審査・3次審査・最終審査）

・賞: 最優秀賞1作品、優秀賞7作品の計8作品





【カルビー公式 note「THE CALBEE」で「お菓子コンテスト」の秘話をご紹介】

カルビーのこれまでとこれからのストーリーを語る

公式note「THE CALBEE」（https://note.calbee.jp/）で、「お菓子コンテスト」の秘話を紹介しています。ぜひご覧ください。

「夢のお菓子、実現します。『お菓子コンテスト』を開催し続ける理由」

記事URL: https://note.calbee.jp/n/n2ff4dfe7e2f8