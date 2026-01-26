香り空間デザインのプロモツール、受注額が前年比118％と大幅伸長

プロモツール株式会社

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：埼玉県さいたま市、代表取締役兼CEO：緒方健介、以下：当社）は2025年10月～12月の香り空間デザインの受注額が累計で前年比118％を達成したことをお知らせします。特に10月は単月で143%という高い伸びを記録しました。これは昨今のマーケティングにおいて、五感を刺激する「香りブランディング」の有効性が再認識され、高級ホテル・化粧品・商業施設等幅広い業界で導入が進んだことによるものです。

香り空間デザインによるブランド価値向上の認知拡大 ～香りブランディング導入が進む～

前年比118％と導入が急増している、プロモツールの高級業務用アロマディフューザー。化粧品業界や高級ホテルでの「香りブランディング」を支える主力モデル。

香りは顧客の記憶や感情に直接働きかけ、ブランド体験を強化する重要な要素です。競合との差別化やリピート促進、再来店・消費行動の向上に寄与する効果が広く認知され、化粧品業界をはじめホテル・商業施設・オフィスなど多様な業界で香り空間デザインの導入が加速しています。当社への新規問い合わせも増加傾向にあり、本期間では専属調香師による安全・高品質なオリジナルアロマ開発と、空間芳香ソリューションの強みを活かし、化粧品業界への新規導入および既存顧客の継続利用を実現。前年比118%成長につなげました。

当社の香り空間デザイン事例（JAL様、高級ホテル等）：https://www.promotool.jp/case_study/

プロモツールが選ばれる理由：「香りブランディング」を加速させる5つの強み

1. 日本有数の調香師チームを擁する香り技術研究所

専属の調香師チームが最先端の分析機器（ガスクロマトグラフなど）を駆使し、香りの設計・調香を科学的かつ感性豊かに最適化。高品質かつ安全な香り空間デザインを提供します。

2. 香り空間デザイン（アロマ空間デザイン）分野で日本唯一の日本香料工業会会員

当社は、日本香料工業会の会員として、IFRA（国際香粧品香料協会）の厳格な安全基準に準拠した香料を使用。空間フレグランスに特化して自社で安全性管理を徹底できる日本唯一の企業です。

3. オリジナルの香り製作から空間芳香、香りグッズOEM商品化まで一貫対応

香りのコンセプト設計、空間芳香、香りグッズOEM商品化までを自社でワンストップ提供。他社への追加依頼することなく、オリジナルの香りやブランド体験の再現性を確保します。

4. 香りグッズOEMの豊富なバリエーション

香水、アロマオイル、リードディフューザー、ハンドクリーム、バスボム、バスソルト、フレグランススティック、フレグランスカード、アロマ除菌スプレー、アロマサシェ、アロマスプレーなど幅広く製作可能。体験を日常に持ち帰ることで、ブランドメッセージを長く印象づけ、顧客体験の一貫性を高めます。

5. 日本航空（JAL）様をはじめとする一流企業への導入実績

日本航空様をはじめ、高級ホテル、高級クルーズ船、大手化粧品会社、商業施設などで多数の導入実績。ブランド価値向上や顧客リピート率改善など、実証された効果を提供しています。

オリジナルアロマで実現する香りブランディング

プロモツールは、国内若手調香師第一人者として評価される渡辺武志が率いる4,000種類以上の香りを調香してきた専属調香師チームと、元大手広告代理店で世界的な自動車メーカーを担当したブランディングコンサルタントの知見を組み合わせ、香り空間デザインとブランド戦略を融合。

規格品28種類の中から選べるほか、世界に一つだけのオリジナルアロマもオーダーメイドで開発可能です。

香りブランディングやオリジナルアロマ開発、香り空間デザインに関するお問い合わせ：

https://www.promotool.jp/contact/

今後の展望

当社は引き続き、香り空間デザインと香りブランディングを通じて、企業のブランド価値向上と顧客体験強化に貢献します。ラグジュアリー空間での安全性・信頼性を武器に、競合差別化を推進。多様な業界導入実績を基に、提案の幅をさらに拡大し、より多くの企業が香りを戦略的に活用できるソリューションを提供してまいります。

IFRA/RIFM基準に基づく安全性

当社の香りは、IFRA（国際香粧品香料協会）およびRIFM（香粧品香料原料安全性研究所）の厳格な基準に準拠して開発。公共空間でも安心して空間芳香やオリジナルアロマを導入いただけます。

プロモツールのサービス「香りで空間デザイン」について

近年、付加価値やイメージの向上、ストレス軽減などの効果を見込んで、アロマ(香り)を導入する施設や企業が増加しています。当社は香りを創香するノウハウや、これまで4,000種類以上の香りを調香してきた豊富な経験と実績を持つ調香師チーム、元大手広告代理店で世界的な自動車メーカーを担当した実績を持つブランディングコンサルタントのノウハウ、香りを最大限生かすデザイン力、香料の専門知識を同時に提供できる今までにないワンストップサービスで、人々の生活に潤いとゆとりのある快適な時間と空間を提供しております。香りは、当社が規格品として用意させていただいている28種類の中からお選びいただけるほか、世界でたった一つのお客様のオリジナルアロマをオーダーメイドで開発することも可能です。

プロモツールの「香りで空間デザイン」についてのお問合せはこちら

https://www.promotool.jp/contact/

プロモツール株式会社について

私たちは日本発のあらゆる香りとニオイを創る「セントテクノロジーカンパニー」です。心地よい空間を演出するアロマから、プロモーションやエンターテイメント、さらには人々の心身の健康をサポートする機能性フレグランスまで、香りに関するあらゆるニーズに応えます。 香りの力で豊かな社会を実現し、セントテクノロジーのリーディングカンパニーとして世界に認められることを目指します。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りでブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香りで空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りでプロモーション（香りDM等）

：(6)香りでエンターテインメント演出

公式ホームページ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

https://www.promotool.jp/contact/