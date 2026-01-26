【名代 宇奈とと】創業25周年記念メニュー！人気No.1級「うな玉」×「うなとろ」が合体！ この冬は“うなチャージ”で整う『とろろ月見うなぎ丼』1月28日販売開始

「早い・安い」の先にある「整う」食体験

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

鰻のファストフード「名代 宇奈とと」は、25周年イヤーを飾る期間限定メニューとして、2026年1月28日（水）より『とろろ月見うなぎ丼』および『とろろ月見うなぎ重』を販売いたします。

記録的な寒暖差が続くこの冬。「宇奈とと」は単なるスタミナ食としてのうなぎではなく、心と体を労る「食のメンテナンス」をご提案します。 エネルギー満点の「鰻」、消化に良く栄養豊富な「とろろ」、完全栄養食と言われる「たまご」。これらを組み合わせることで、忙しい現代人が手軽に“うなチャージ”できる、冬の体に最適な一杯が完成しました。

「うな玉」×「うなとろ」の夢の共演！コスパもスタミナも“欲張り”な3つの理由

1. 人気2大メニューの「いいとこ取り」で価格はそのまま

当店の人気アレンジメニュー「うな玉丼」と「うなとろ丼」を合体！両方の食材を楽しめる贅沢仕様でありながら、価格はそれぞれの単品と同等の880円（税込）を実現。25周年の感謝を込めて、値上げラッシュが続く中、「お財布に優しいご褒美」として提供します。

2. 自分を甘やかす「うなぎ2倍」。お重限定の“大盛り無料”で心まで満たす食事を

より満足感を求める方のために、うなぎの量が丼の2倍となる『とろろ月見うなぎ重』（1,480円）をご用意しました。さらにお重をご注文のお客様限定で「ご飯大盛り無料」となります。※店内・テイクアウト商品のみ

3. 働く身体に「うなチャージ」！スタミナと優しさを兼ね備えた冬の最強めし

宇奈ととの代名詞である「活力（スタミナ）」に、エネルギー満点なとろろと卵の「優しさ」をプラスしました。ガッツリかき込みたい方のパワーランチとしてはもちろん、寒さで疲れが溜まった冬の栄養補給にも最適です。濃厚なタレとマイルドなとろろの相性は抜群で、最後まで飽きずにお召し上がりいただけます。プラス330円の「豚汁お新香セット」を合わせれば、冷えた体を芯から温める、満足度満点の定食が完成します。

■ 商品概要

とろろ月見うなぎ重

とろろ月見うなぎ丼：店内・テイクアウト 880円 ／ デリバリー 1,250円

とろろ月見うなぎ重：店内・テイクアウト 1,480円 ／ デリバリー 2,050円

※うなぎ重はうなぎの量が2倍となります。

※「ご飯大盛り無料」は、店内飲食・テイクアウトで「うなぎ重」をご注文の場合に限ります。「うなぎ丼」の大盛りおよびデリバリーは対象外です。

【販売店舗一覧】

＜東京＞新橋店、神田店、八丁堀店、新宿センタービル店、錦糸町店、イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、調布店、立川店

＜神奈川＞川崎店

＜富山＞ファボーレ富山店

＜京都＞伏見稲荷店

＜大阪＞梅田店、南森町店、本町店、九条店、十三店、あびこ店、香里園店

＜兵庫＞神戸元町店

＜熊本＞サクラマチクマモト店

＜テイクアウト・デリバリー専門店＞茨城取手店

※数量限定・売り切れ次第終了

※浅草店、上野店、およびその他一部店舗は対象外となります。

※店舗の営業状況により、取り扱いが変更になる場合がございます。詳細は公式サイトをご確認ください。



■Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

本社 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル33階

代表者 代表取締役社長 片平 雅之

設立 2003年5月20日

資本金 55,305,000円 （資本準備金341,532,620円）

市場 東京証券取引所グロース市場（証券コード 3474）

コーポレートサイトＵＲＬ https://g-fac.jp/

メディアサイトＵＲＬ https://gf-support.com/media



■本件に関するお問い合わせ

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

担当部署 管理本部

ＴＥＬ：03-5325-6868