エクスペディア、ハワイ州観光局、Visaのコラボレーションでハワイ旅行を応援するキャンペーンを実施

エクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)は、2026年1月26日（月）より、ハワイ州観光局 日本支局とVisaとコラボレーションし、ハワイ旅行を応援するキャンペーンを実施します。2026年2月28日（土）まで、「エクスペディア ハワイ旅行超応援キャンペーン2026」を実施し、ハワイの40以上の対象ホテルで使える航空券＋ホテルのセット割をご用意しています。また2026年3月26日（木）まで、Visaカード×エクスペディアの共同キャンペーンサイトにて、クーポンコードを利用してハワイの対象ホテルまたは対象の航空券＋宿泊のセットをVisaでお支払いいただくと最大30,000円オフの特典を受けられます。

ハワイは、日本人旅行者の心を長く惹きつけてきた特別な渡航先です。毎年ゴールデンウィークの人気旅行先検索ランキングでは、ホノルルやソウル、台北と並び常に上位にランクインしており、豊かな自然美とゆったりとした島ならではの雰囲気が無理なく融合した魅力が支持されています。

ゴールデンウィークや夏休みに向けて旅行を検討されている方に、期間限定の本キャンペーンはお得にご利用いただける絶好の機会です。

■「エクスペディア ハワイ旅行超応援キャンペーン2026」について

ハワイの40以上の対象ホテルで使える航空券＋ホテルのセット割をご用意しています。

◆予約期間：2026年1月26日（月）19:00～2026年2月28日（土）18:59（日本時間）

（2026年12月31日（木）までの宿泊が対象）

◆キャンペーンサイト： https://www.expedia.co.jp/lp/b/ms-b-dmo-htj-v1?siteid=28&langid=1041(https://www.expedia.co.jp/lp/b/ms-b-dmo-htj-v1?siteid=28&langid=1041)

本セールはエクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)における対象のフライトとホテルのセット予約に適用されます。

施設の空き状況により除外日が適用される場合があります。エクスペディアの利用規約(https://www.expedia.co.jp/lp/b/terms-of-service?langid=1041&)が適用されます。

■Visaカード利用者限定クーポンについて

Visa カードご利用でハワイの対象ホテルの宿泊が15％オフ、もしくは、対象の航空券＋宿泊のセットで30,000円オフとなるVisa限定クーポンのいずれかを選択いただけます。クーポンのご利用は対象の予約1件につき1枚までで、予定数に達し次第終了となります。詳細はキャンペーンサイトをご参照ください。

◆予約期間：2026年1月26日（月）00:00～2026年3月26日（木）23:59（日本時間）

（～2026年8月31日（月）までの宿泊が対象）

◆キャンペーンサイト：https://www.expedia.co.jp/lp/b/jp-visa-hawaii-campaign?eapid=60028-28&langid=1041&mdpcid=JP.DIRECT.VISA.COUPON-MAIN.HOTEL(https://www.expedia.co.jp/lp/b/jp-visa-hawaii-campaign?eapid=60028-28&langid=1041&mdpcid=JP.DIRECT.VISA.COUPON-MAIN.HOTEL)

本セールは、対象ホテルでの宿泊予約、または対象の航空券＋宿泊の予約にご利用いただけます。なお、1回のご予約につきご利用いただけるクーポンは1枚のみとなります。

15％割引クーポンによる割引額は、最大30,000円（税・手数料別）までとなります。 航空券＋宿泊のセットで30,000円割引クーポンをご利用いただくには、250,000円（税・手数料別）以上のご利用が必要です。

利用規約が適用されます。利用規約の詳細についてはこちら(https://www.expedia.co.jp/lp/b/jp-visa-hawaii-campaign?eapid=60028-28&langid=1041&mdpcid=JP.DIRECT.VISA.COUPON-MAIN.HOTEL)をご覧ください。

エクスペディア会員プログラムの利用規約、通常の利用規約が適用されます。

https://www.expedia.co.jp/lp/b/terms-of-service?langid=1041&(https://www.expedia.co.jp/lp/b/terms-of-service?langid=1041&)

■「エクスペディア ハワイ旅行超応援キャンペーン2026」で割引対象のホテルを一部ご紹介

本キャンペーン期間中、航空券＋ホテルのセットでご予約いただいた際、以下を含む対象ホテルで割引料金をご利用いただけます。

- アウトリガー ワイキキ ビーチコマー ホテル(https://www.expedia.co.jp/Honolulu-Hotels-Waikiki-Beachcomber-By-Outrigger.h21123568.Hotel-Information) ：会員価格で最大33％オフ

ワイキキの中心に位置し、ワイキキビーチまでも徒歩300歩。ショッピングやグルメ、アクティビティなど、何をするにも便利な立地が魅力です。館内や客室は、地元アーティストによる作品やデザインで彩られ、ハワイのカルチャーとアートに触れる滞在をお楽しみいただけます。

明るくスタイリッシュな客室は全室バルコニー付き。約8割の客室からは海の眺望もお楽しみいただけます。さらに、ハワイ初のシルク・ドゥ・ソレイユ常設公演「Auana（アウアナ）」をホテル内のアウトリガー・シアターにて上演中。ハワイの歴史や文化を取り入れた迫力あるアクロバットパフォーマンスは必見です。ハワイを存分に堪能できるホテルで、充実したハワイステイをお楽しみください。

- シェラトンワイキキビーチリゾート(https://www.expedia.co.jp/Honolulu-Hotels-Sheraton-Waikiki.h7385.Hotel-Information) ：会員価格で最大35％オフ

プレミアムなオーシャンフロントの客室・スイートからはワイキキとダイヤモンドヘッドが一望でき、きらめく海を間近に感じながら滞在を満喫いただけます。ワイキキビーチへは徒歩すぐで、受賞歴を誇るウォータースライダー付き屋外プールも完備。さらに、高級ショッピングエリアやご家族で楽しめるアクティビティスポットへも数分でアクセスでき、観光にもリゾートステイにも最適なロケーションです。

- ザ・カハラ・ホテル & リゾート(https://www.expedia.co.jp/Honolulu-Hotels-The-Kahala-Hotel-Resort.h28496.Hotel-Information) ：会員価格で最大20％オフ

ホノルルから車でわずか数分。喧騒から離れたプライベート感あふれるビーチに佇むリゾートで、到着した瞬間から非日常の時間が始まります。世界水準のサービスとともに、海と山が織りなす圧巻の眺望を望むゆとりある客室・スイートで、心ほどける滞在をお楽しみいただけます。さらに、60年以上にわたり大統領や王族、著名人を迎えてきた歴史に裏打ちされた、気品あるハワイアンホスピタリティも魅力です。館内では、5つ星のダイニングで味わう珠玉の一皿や、島に伝わる癒やしの手法と現代のラグジュアリーを融合した受賞歴あるスパトリートメントで、至福のひとときをお楽しみください。

- アロヒラニリゾートワイキキビーチ(https://www.expedia.co.jp/Honolulu-Hotels-Alohilani-Resort-Waikiki-Beach.h21781.Hotel-Information) ：会員価格で最大25％オフ

ハワイ王国最後の統治者、リリウオカラニ女王が所有していた土地の一部に建つ「アロヒラニ」。その名は、「天国のような明るさ」を意味し、心を晴れやかにする特別な時間へと誘います。ビーチフロントのカラカウア通りに位置し、ショッピングや観光に便利なワイキキにありながら、海とダイヤモンドヘッドに抱かれた落ち着いた環境でリラックスしたひと時をご満喫いただけます。開放的なロビーにある28万ガロンもの水を保有するオーシャナリウムで南国の海洋生物を眺めたり、プールデッキでは海水を利用したインフィニティプールを楽しんだりと、ワイキキの空と海に溶け込むような贅沢な時間をご体感いただけます。

- ハレクラニ(https://www.expedia.co.jp/Honolulu-Hotels-Halekulani.h20136.Hotel-Information) ：会員価格で最大10％オフ

客室・レストラン・プールなどホテル内のあらゆる場所からハワイの美しく神聖な海の景色を楽しむことができ、心地よい静寂に包まれる特別なひとときを過ごせます。1世紀近くにわたり受け継がれてきた伝統と、受賞歴に裏打ちされたおもてなしが魅力。ハワイやポリネシア諸島、アジア諸国で受け継がれてきた伝統の技とカスタムセラピーが融合したスパや、3つのオーシャンビューレストランで味わう地元食材を使ったオリジナルの特製メニューが滞在をより豊かに彩ります。

その他の対象ホテルはこちら(https://www.expedia.co.jp/lp/b/ms-b-dmo-htj-v1?siteid=28&langid=1041)をご覧ください。

割引は、選択した航空券＋ホテルのセットで予約された場合、ホテルの宿泊代金部分に適用されます。

割引はプランによって異なる場合があります。空室状況によりご利用いただけない場合がございます。

各プランをクリックして、料金、空室状況、適用される利用規約を確認してください。

その他の税金や手数料が適用される場合があります。利用規約(https://www.expedia.co.jp/lp/b/ms-b-dmo-exp-jp-hawaii-tourism?siteid=28&langid=1041)が適用されます。

エクスペディアについて

エクスペディアは、世界を代表する総合旅行ブランドの一つとして、旅行者があらゆる旅を最大限に楽しめるよう、必要なすべてをワンストップで提供し、旅のあらゆる瞬間をサポートすることをミッションとしています。豊富なデータと知見を活かし、旅行者のニーズを深く理解することで、必要なものを必要なタイミングで提供します。最先端のテクノロジーを駆使したパーソナライズされた体験を通じて、宿泊、交通、アクティビティ、体験など幅広い旅行商品を提供し、旅行者が旅を最大限に楽しめるよう支援します。

◼ ホームページ：http://www.expedia.co.jp

◼ アプリ：https://www.expedia.co.jp/app

◼ X：https://twitter.com/Expedia_Japan

◼ Newsroom：https://www.expedia.co.jp/newsroom/

