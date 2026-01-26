アデランスのLINE公式アカウントでAIが髪の悩みに回答　AIチャット機能「AIヘアサポーター」を導入

株式会社アデランス

毛髪・美容・健康・医療のウェルネス事業をグローバル展開する株式会社アデランス（本社：東京都品川区、代表取締役社長 鈴木 洋昌）は、髪や頭皮、ウィッグ、増毛などに関するお悩みをAIが会話形式でサポートする新たな相談サービス、AIチャット機能「AIヘアサポーター」を2026年1月26日（月）からLINE公式アカウントで提供開始します。

本サービスは、髪のお悩みが人に直接相談しづらい内容のひとつであること、また電話や対面での相談に心理的ハードルを感じる方がいらっしゃることから、安心してプライベートにお悩みを打ち明けられる相談環境として、AIチャット機能を導入しました。これにより、いつでも、24時間365日相談でき、最適なアドバイスを受けることが可能になります。

以前提供していたチャットボットでは、質問に対して形式的な回答しかできなかったことや、フォーマットにない単語を認識できないといった課題がありました。そこで、創業以来、髪の専門家としてお客様のお悩みをサポートしてきた当社のカウンセラーなどの知見を基に、多種多様な問答を搭載し、より柔軟かつ正確に、個々のご質問やお悩みにお答えすることが可能になりました。アドバイスは、「アデ ラン子」が応対します。「アデ ラン子」は、TOMOWEL共同印刷株式会社の技術を活かして作成したAIモデルで、昨年9月からアデランスブランドサイトのナビゲーターとして起用しており、ブランドサイトのユーザビリティ向上を担っています。名前は社内公募より「アデランス」の社名を連想しやすく、親しみやすいことから名付け、話しかけやすく寄り添う存在として誕生しました。

今後も、お客様との新たなコミュニケーション接点の場として、回答精度や対応範囲の拡充を図り、より安心してご相談いただけるサービスを目指します。そしてオンラインにおける体験価値向上に向け、AIをはじめとするデジタル技術を積極的に取り入れ、顧客満足度の向上に取り組んでまいります。

＜プロフィール＞

名前：アデ ラン子

肩書：AIヘアサポーター

出身地：東京都新宿

性格：好奇心旺盛で知らないことがあると調べたり実感したりしたくなる。相手が困っていると一緒になって問題を解決したくなる。

好きな事：美容と健康に関する情報を集めること。自分の知らなかった文化や考えに出会えたとき。笑顔で「ありがとう」と言われる瞬間。

これからの抱負：多くの方とお話しをして「アデ ラン子に話してよかった」と思ってもらえるよう努力したい。

皆様に一言：まだまだ勉強中の私ですが、皆様の相談に真摯にお応えしたいと思っています。あなたの“ちょっと話したい”があれば気軽に声をかけてくださいね。

■「AIヘアサポーター」概要

開始日：2026年1月26日（月）

提供：アデランス LINE公式アカウント

対応アカウント：メンズアデランス公式LINE

レディスアデランス公式LINE

■サービス特長

● 髪悩みを日常のなかで、より便利に、気軽に相談

店舗や電話、ウェブサイトではなく、日常的に使い慣れたLINEで導入するため、周りに聞きにくい／対面では聞くことをためらうお悩みも気軽にご相談しやすい環境です。無機質なチャットボットではなく、「アデ ラン子」が、話しかけやすい、自然な会話で対応します。

● 個々の質問・お悩みに合わせ、専門知見をベースにしたアドバ

イスを提供

当社のカウンセラーの経験や過去にあった相談内容をAIに組み込んでいるため、質問内容に応じて、定型文ではない適切な回答を抽出します。Q&A機能を中心に提供し、今後も学習と進化を図ります。

● 24時間365日、いつでも相談できる

仕事の合間のすきま時間、就寝前のリラックスタイムなど、ふと思い立ったとき、気になった時に好きなタイミングでご利用いただけます。

■ご利用方法

１.公式サイトよりメンズアデランス、またはレディスアデランス公式LINEを選択します。

https://www.aderans.co.jp/social/ai-hairsupporter/(https://www.aderans.co.jp/social/ai-hairsupporter/)

２.LINE公式アカウントを友だち追加します。

３.リッチメニュー内の「AIヘアサポーター」を押してチャットをスタートし、チャット形

式で相談内容を入力し相談開始します。

株式会社アデランスは、「Everything for a smile（すべては笑顔のために）」をコーポレートスローガンに制定しています。海外を含むグループ会社共通の理念とし、グローバルウェルネスカンパニーとして、これからも社会に笑顔の輪を広げ、夢と感動を提供し続けていきます。