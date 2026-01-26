日本美容外科学会誌（JSAS）にTCBの研究論文４編が掲載。掲載論文の3分の2をTCBによる研究が占めました。

TCB東京中央美容外科

日本全国に102院（2026年1月現在）を展開する美容クリニック「TCB東京中央美容外科(https://aoki-tsuyoshi.com/)」（理事長：寺西 宏王、以下「TCB」）は、この度、日本美容外科学会（JSAS）の発行する『日本美容外科学会誌 第61巻1号』において、TCB所属の医師による論文が4編掲載されたことをお知らせいたします。

日本美容外科学会誌は、日本美容外科学会（JSAS）が発行する美容外科領域の権威ある学術誌で、今回の学会誌には全6編の論文が掲載されており、その3分の2にあたる4編がTCBによるものとなります。

日本美容外科学会誌 Journal of the Japan Society of Aesthetic Surgeryの表紙と目次（赤囲みがTCBによるもの）

美容医療は近年、技術革新とともに急速に普及しています。一方で、自由診療という特性から、治療効果や安全性に関する客観的なエビデンスの蓄積および共有が課題として指摘されていることも事実です。

こうした背景の中、TCB東京中央美容外科では、日常診療で得られた臨床データを基に、安全性、合併症対策、適応の妥当性といった観点から検討を行い、臨床研究として取りまとめてきました。

このたび、その研究成果の一部が日本美容外科学会雑誌において、以下の4編の学術論文として掲載されました。

- 「顎下脂肪吸引におけるフィブリンシーラントの有効性：前向き無作為化試験」- 「中高年者に対する埋没式重瞼術の中期成績 ―単一施設での後方視的研究―」- 「スレッドリフトの合併症に関する検討 ～施術の安全性向上にむけた臨床的検討～」- 「美容外科クリニックにおけるPropofol Infusion Syndrome（PRIS）の意義と対策」「顎下脂肪吸引におけるフィブリンシーラントの有効性：前向き無作為化試験」「中高年者に対する埋没式重瞼術の中期成績 ―単一施設での後方視的研究―」「スレッドリフトの合併症に関する検討 ～施術の安全性向上にむけた臨床的検討～」「美容外科クリニックにおけるPropofol Infusion Syndrome（PRIS）の意義と対策」

これらの論文では、顎下脂肪吸引における術後合併症低減の工夫、中高年者に対する埋没式重瞼術の実際の成績、スレッドリフトにおける合併症の整理と安全性向上への示唆、さらに、美容外科診療における重篤な有害事象であるPRISへの対応策など、美容医療の臨床現場で直面する課題が多角的に検討されています。

いずれの研究も、特定の症例に限定したものではなく、日常診療に基づく臨床データを解析対象としており、同様の診療を行う医療機関においても参照可能な内容となっています。また、合併症や重篤な有害事象といったテーマを体系的に整理し、予防や対応策を学術的に検討する試みは、美容医療分野における安全性および信頼性の向上に資するものと考えられます。

■日本美容外科学会誌（第61巻1号） 掲載論文一覧

★マークがついている論文がTCBによるもので、全6編のうち4編を占めます。

【原著（二次出版）】

★「顎下脂肪吸引におけるフィブリンシーラントの有効性：前向き無作為化試験」

奥村公貴、田村貴彦、舟越勇介、寺西宏王

【手術手技・治療方法】

「腹腔鏡持針器を用いた腹部脂肪吸引後の術後ドレーン留置が漿液腫予防に与える効果の検討：後ろ向き研究」

吉田有希、志田雅明、大橋昌敬

★「中高年者に対する埋没式重瞼術の中期成績 ―単一施設での後方視的研究―」

宗像寿祥、橋本晋太朗、田村貴彦、寺西宏王

★「スレッドリフトの合併症に関する検討 ～施術の安全性向上にむけた臨床的検討～」

富田秀鷹、田村貴彦、寺西宏王、村田将光

【短報】

★「美容外科クリニックにおけるPropofol Infusion Syndrome（PRIS）の意義と対策」

田村貴彦、松村圭祐、奥村公貴、寺西宏王

【症例報告】

「ハム目を回避する新しい二重埋没法 ―二層縫合によるDND法の開発と1例報告」

佐藤大晟、伊藤雄介

TCBでは今後も学術研究活動を続け多くの論文を学会誌に寄稿し続けることで、業界全体の技術水準を底上げし、美容医療の発展に貢献していく所存です。

＜執筆医師＞

「顎下脂肪吸引におけるフィブリンシーラントの有効性：前向き無作為化試験」

奥村 公貴（Kohki Okumura）

TCB梅田大阪駅前院 部長

上級指導医

「中高年者に対する埋没式重瞼術の中期成績 ―単一施設での後方視的研究―」

宗像 寿祥（Hisaaki Munakata）

TCB渋谷東口院 院長

上級指導医

「スレッドリフトの合併症に関する検討 ～施術の安全性向上にむけた臨床的検討～」

富田 秀鷹（Hidetaka Tomita）

TCB新宿三丁目院 院長

上級指導医

「美容外科クリニックにおけるPropofol Infusion Syndrome（PRIS）の意義と対策」

田村 貴彦（Takahiko Tamura）

TCB梅田大阪駅前院 主任

＜これまでのTCBの学術研究活動について＞

・2025年11月

「Time-Series and Demographic Trends in Cosmetic Surgery: Multicenter Analysis of Double-Eyelid Embedding in Japan」

（日本における埋没式二重術の時系列・人口統計学的トレンド：多施設解析）

・TCBクリニック概要

TCB東京中央美容外科は日本全国に102院を展開する美容クリニックグループです。身体への負担の少ないプチ整形をはじめとしたさまざまなメニューを取り揃え、患者様の「キレイを幸せに」を実現します。「理想のあなたを着飾る」美容医療を。TCBは徹底したカウンセリングとシミュレーションにより、患者様の「理想」をどこまでも追い求めます。

クリニック名：TCB東京中央美容外科

理事長：寺西 宏王

クリニック数：102院（2026年1月時点）

診療時間：9：00～19：00

（9：00～10：00はカウンセリングのみ・一部の院では診療時間が異なります）

休診日：院により異なります 【WEB・LINE予約は24時間365日受付中】

オフィシャルサイト：https://aoki-tsuyoshi.com/



