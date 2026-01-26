『FAVO PREMIUM』が好調に推移

株式会社LIXIL住宅研究所

アイフルホームカンパニー

外観イメージ内観イメージ

株式会社LIXIL住宅研究所アイフルホームカンパニー（本社：東京都品川区、プレジデント：樋口 幸太）は、500棟限定の戦略商品『FAVO PREMIUM（フェイボ プレミアム）』を2025年10月1日に発売しました。この商品について最新の反響状況をお知らせします。

発売後3ヶ月の本部経由の資料請求数は当社他商品と比較して約2倍、来場・相談予約数は他商品比で約6倍という極めて高い推移を記録しています。特に、GX-志向型住宅の補助金が発表された12月は全国の当社モデルハウス来場が前年比114%と好調となっています。GX-志向型住宅に対応したFAVO PREMIUMは住宅を検討している顧客に対して大きな反響を獲得しており、限定500棟の完売に向けて好調な滑り出しを見せています。

この状況を踏まえ、より多くの皆様に本商品の魅力をお伝えしたく、動画を制作し、アイフルホーム公式チャンネルにて公開しました。

【 YouTube動画：FAVOPREMIUM特集プレイリスト】

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQir_J2uohTqq-r0hgF1_CIdtnjqQfclo(https://www.youtube.com/playlist?list=PLQir_J2uohTqq-r0hgF1_CIdtnjqQfclo)

この商品は、当社が長年培ってきた「キッズデザイン」の思想に基づき、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して笑顔で暮らせる住環境を提供したいとの想いから開発しました。当社主力商品「FAVO」をベースに、建築費（イニシャルコスト）と、住み始めてから払い続ける光熱費やメンテナンス費（ランニングコスト）を合算した「生涯コスト」の低減を追求しています。発売以来3ヶ月で全国のアイフルホームの加盟店に対し、数多くのお客様からお問合せをいただきました。「高断熱×高スペック×高コスパ」で、「生涯コスト」を抑える住宅へのニーズの高さが多くの反響を頂いている理由と考えています。

アイフルホームは、『FAVO PREMIUM』を、先の見通しにくい住宅市場における一つの解として、家づくりを検討するすべてのお客様に提案していきます。全国の加盟店と共に「生涯コストで考える住まい」という新しい価値を提供し、お客様の豊かな暮らしの実現に貢献していきます。

◼️新商品『FAVO PREMIUM』の主な特長1. 生涯コストを削減する、最高クラスの住宅性能

初期費用だけでなく、入居後の光熱費やメンテナンス費まで含めた「生涯コスト」を削減するため、先進の設備と仕様を標準搭載しました。

・国内最高レベルの断熱性能Ua値0.26「断熱最高等級7」

国が定める断熱等性能等級の最高等級である「7(※)」を標準仕様としました。夏は涼しく冬は暖かい

快適な室内環境を保ち、冷暖房費を大幅に抑制。健康的な暮らしにも貢献します。

※省エネルギー基準地域区分5～7地域のみ対応となります。

・太陽光発電システム＆住宅用蓄電池を標準搭載

日常の光熱費を削減するだけでなく、停電時にも電気が使える安心を提供。エネルギーの自給自足を

目指す暮らしを実現します。また、導入コストも大きくコストダウンを実現し、短期での投資回収を実現しました。

・色40年品質に光触媒の機能で汚れを落とす高性能外壁材

40年の長期にわたり色褪せを防ぐとともに、光触媒の効果で太陽の力で外壁に付着した汚れを分解し、雨水で洗い流してくれる外壁材を採用。塗り替えや張り替えのメンテナンスは40年後で経済的です。

・自然災害にも強い高性能トリプルガラスサッシ

断熱性能はもちろんのこと、昨今の異常気象による風雨の影響を考え、耐風圧性能S4、水密性能W5をクリアしたトリプルガラスサッシを標準採用しています。

・最高グレードのセラミックトップキッチンを標準搭載

熱にも傷にも汚れにも強く、美しさを長く保てる理想的なワークトップのセラミックトップやタッチレス水栓、フロントオープン食洗器、使いやすさと収納量を両立した「らくパッと収納」などを標準装備しています。

・その他

第1種ダクトレス熱交換換気システム、ホルムアルデヒド吸収分解石膏ボード、天然木突板仕様の床材

などの仕様を標準採用しています。

2. 徹底したコスト追求による、圧倒的なコストパフォーマンス

高性能化を実現しながら、価格を抑えるためにサプライチェーン全体で見直しを実施しました。LIXILのグループのスケールメリットをいかした建材・設備の一括調達や、仕様の合理化・標準化を徹底することで、当社の同等性能の従来商品と比較して大幅なコストダウンを実現しました。

3. 世代を超えて住み継ぐ安心を。こだわりの標準仕様と業界最高水準の長期保証プログラム

アイフルホームは長年培ってきた「キッズデザイン」の思想に基づき、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもや、孫の世代まで安心して笑顔で暮らせる、住み継げる家づくりを目指しています。

今回の「FAVO PREMIUM」は、世代を超えて永く住み継いでいけるよう以下の特長を備えています。

・安心の建物初期保証

住まいの基本性能を支える「構造躯体」「地盤」「防水」「防蟻」の初期保証を20年に統一し、長期にわたり安心して住み続けられる保証体制を用意しています。。

・最長60年保証延長

お引き渡し後も定期点検と有料メンテナンスを継続することで、構造・防水・防蟻の保証を最長60年まで延長可能です。これは、万が一の地震に備える「地震保証（※）」とあわせ、お客様の大切な住まいという資産を守り、生涯にわたって豊かな暮らしに寄り添うアイフルホームの姿勢の表れです。

※ 地震により住宅が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊した場合、補修・建て替え費用を建物販売価格(税込)の100%まで保証する制度。（2024年9月導入）

FAVO PREMIUM サイトURL：https://www.eyefulhome.jp/concept/favopremium/(https://www.eyefulhome.jp/concept/favopremium/)

◆当社概要

会社名 株式会社LIXIL住宅研究所

代表者 アイフルホーム カンパニープレジデント 樋口 幸太名

本社所在地 〒141-0033 東京都品川区西品川１-1₋1 大崎ガーデンタワー

URL 【株式会社LIXIL住宅研究所】https://www.lixil-jk.co.jp/(https://www.lixil-jk.co.jp/)

【アイフルホーム】 https://www.eyefulhome.jp/(https://www.eyefulhome.jp/)

◆LIXIL住宅研究所 概要

住宅及びビル建材・設備機器の製造販売・住宅フランチャイズチェーンの運営など、総合的な住生活関連事業を展開するLIXILの一員です。住宅フランチャイズチェーン事業の運営を担う企業として、アイフルホーム、フィアスホーム、GLホームの3ブランドを展開し、国内最大級の住宅フランチャイズチェーン事業を展開しています。2024年からは新築VC（ボランタリーチェーン）の「YUIE（ユイエ）」、戸建リノベーションVCの「DUUO（デューオ）」を展開し、全国の工務店・ビルダー支援に取り組んでいます。

◆アイフルホーム 概要

1984年の創業以来、「より良い家を、より多くの人に、より合理的に提供する」との使命を掲げ、お客様の「良い家に住みたい」というご要望にお応えするため、だれもが安心して家を手に入れられる住宅のフランチャイズチェーンシステムを開発・導入したパイオニアです。高いコストパフォーマンスと統一品質の実現により、適正価格で高品質な住まいを提供し続け、これまでに18万棟を超える住まいを提供しています。