トレイダーズホールディングス株式会社

トレイダーズホールディングス株式会社（東京証券取引所スタンダード市場8704）のグループ会社で、外国為替証拠金取引事業（FX取引）などを営むトレイダーズ証券株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：須山 剛、以下「トレイダーズ証券」）は、（特許出願中）独自AI技術と生成AIを活用した新サービス「AI分析レポート」の提供を開始しました。

【背景と目的】

近年、金融市場を取り巻く環境は急速に変化し、お客様の投資ニーズも一層多様化しています。

トレイダーズ証券では、こうした環境変化に対応し、AI技術の活用を成長戦略の柱の一つとして位置づけています。これまで実施してきたAI活用の概念実証（PoC）プロジェクトを通じて蓄積したノウハウをもとに、お客様一人ひとりに最適なマーケット情報を提供することを目的に本サービスを開発しました。

【サービス概要】

本サービスでは、移動平均線、一目均衡表、ボリンジャーバンド、RSI、MACDなど複数のテクニカル指標をAIが総合的に解析し、市場の方向性や売買シグナルを高精度に導き出します。分析結果は投資家が直感的に理解できるレポート形式で配信します。

（サービスURL）

https://min-fx.jp/market/aianalysisreport/

【リリーススケジュール】

2026年1月26日

・みんなのFX公式サイトにて「ドル円 日足チャート分析レポート」を無料提供開始

2026年6月以降（予定）

・みんなのFXの口座保有者向けに、取引画面内で複数通貨ペアに対応

・日足・4時間足・1時間足のマルチタイムフレーム分析レポートを提供

【期待効果】

1.顧客価値向上

AIによる客観的なマーケット分析結果を提供することで、感情に左右されない冷静な投資判断をサポートします。また、お客様の分析時間を削減し、効率的で的確な意思決定を支援します。

2.情報提供の即時性向上

自動分析により、市場変化への対応スピードを高め、従来よりもタイムリーなレポート配信を実現します。

3.ブランド価値向上

特許出願中の独自AI技術による差別化で、競合優位性を高め、「テクノロジー×金融」を融合する“FinTech”企業としてのブランドポジションを確立します。

【今後の展望】

トレイダーズ証券は今後も、AI技術を活用した顧客支援や情報提供の高度化を進めてまいります。AIを単なる業務効率化の手段としてではなく、お客様の満足度を高める革新の力として位置づけ、「金融×テクノロジー」融合による新たな顧客価値の創出を目指してまいります。

トレイダーズ証券は「顧客第一主義」を掲げ、「個人投資家の皆様に、機関投資家に負けない投資環境を提供する」ことを経営方針に、金融面の課題を解決するソリューションを提供し貢献してまいりました。私たちはお客様からいただいたご意見やご要望を一番大切にし、お客様がご期待されている以上のサービスを生み出したいとの考えに基づき、個人投資家の方でも安心して投資ができる環境づくりを実践してまいりました。

これからもトレイダーズ証券はお客様から最も信頼される“FinTech”企業として、誰もが未来に投資できる社会を実現させるべく、個人投資家の金融リテラシーの向上に貢献しながら、お客様と社会が求める新たなサービスの提供にチャレンジし続けてまいります。

【会社概要】

トレイダーズ証券株式会社

代表取締役社長： 須山 剛

所在地：〒150-6028東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

URL：https://traderssec.com/

主たる業務：インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第123号

加入協会等：日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会 日本投資者保護基金