創業150周年の節目に「サッポロビール博物館」を7月1日(水)にバリューアップオープン

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は本年創業150周年を迎えるにあたり、ビール文化発信の拠点として歴史を刻んできた「サッポロビール博物館」を7月1日(水)にバリューアップオープンします。

サッポロビール博物館 プレミアムツアー専用ラウンジイメージ

今回のバリューアップでは、全てのお客様にシアターでサッポロビールの歴史を映像で体感いただけるようにするとともに、新しく多言語音声ガイドシステム(注1)を導入し、より多くの方に深い学びの体験を提供します。「新・プレミアムツアー」では、ブランドコミュニケーターによるご案内の後、ツアー専用のラウンジで上質なビール体験をお楽しみいただけます。



またバリューアップに合わせて入館料を設定するとともに、北海道とサッポロビールの絆を大切にする「道民割」を導入します。1876年に開業した開拓使麦酒醸造所をルーツに持つ当社が、150年間育んできたビール文化を地元の皆様と一緒に大切にしていきたいとの想いを込めた取り組みです。



「サッポロビール博物館」は2025年に、開業以来過去最高の来場客数を更新し、年間70万人ものお客様にお越しいただきました。これからも日本のビール文化継承と発展の拠点として、より多くのお客様に愛される施設を目指していきます。

(注1) 日本語、英語、韓国語、中国語（繁体・簡体）の5言語対応



■サッポロビール博物館バリューアップ概要

1.オープン日

2026年7月1日(水)

2.バリューアップの背景

2016年の前回リニューアルから10年の歳月を経て、より多くのお客様に安心して楽しんでいただける施設へと進化します。2025年に実施した8カ月間の大規模改修工事に続き、お客様の満足度向上を目指したバリューアップを実現します。

3.バリューアップ内容

１.全来館者向け新サービス導入

・3階シアター：全来館者がサッポロビールの歴史を映像で体感

・多言語音声ガイドシステム：日本語、英語、韓国語、中国語（繁体・簡体）の5言語対応

２.新・プレミアムツアー専用ラウンジ新設

３.地域密着「道民割」導入

4.新料金体系

＜一般料金＞

・入館料：1,000円(大人）、500円(中人）(注2)

・新・プレミアムツアー：2,000円(大人）、1,000円(中人）(注2)

※入館料込み、ビール2杯試飲付き(注3)・要予約



＜道民特別料金＞（道民割）

・入館料：700円(大人）、200円（中人）(注2)

・新・プレミアムツアー：1,700円(大人）、700円(中人）(注2)

※入館料込み、ビール2杯試飲付き(注3)・要予約

(注2) 大人：20歳以上、中人：中学生～20歳未満、小学生以下は無料

(注3) お車を運転の方、バイク・自転車でお越しの方、20歳未満の方、妊娠中や授乳期の方はご試飲できません。ソフトドリンクをご用意しています。



■施設概要

1.名称

サッポロビール博物館



2.所在地

北海道札幌市東区北7条東9丁目1-1



3.営業時間

11:00～18:00 ※最終入館17:30

https://www.sapporobeer.jp/brewery/s_museum/



4.休館日

年中無休 ※12月31日は全館休業、臨時休館あり



5.開館年

1987年（日本初のビール専門博物館）



6.建物

1890年竣工の歴史的赤レンガ建造物（元札幌製糖工場から札幌麦酒会社製麦場として引き継がれた）



【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800