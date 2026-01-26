アスノシステムがプロeスポーツチーム「VARREL」とスポンサー契約を締結

アスノシステム株式会社

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、国内最大級の貸し会議室検索サイト「会議室.COM」を運営するアスノシステム株式会社（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育／以下、「アスノシステム」）は、eスポーツ事業を手がける株式会社CELLORB(セルオーブ) (神奈川県横浜市／代表取締役社長 鈴木文雄)が運営するプロeスポーツチーム「VARREL」と、2026年度もスポンサー契約を締結いたしました。

アスノシステムとVARRELとのスポンサー契約は2023年度より継続し、今年で4年目となります。企業としても大きな発展を遂げ、参入タイトルも増やすなど活躍を広げているVARRELのスポンサーを通じて、明日を創造する企業として、次世代コミュニティへの理解・支援、IT×eスポーツ領域での価値の共創など、企業文化の表現および社員の誇りの醸成に繋がる取組と考えており、アスノシステムの会社認知度向上や採用力強化といった効果も期待しております。また、今期もユニフォームへのロゴ掲載をはじめ、公式HP・公式YouTubeへのロゴの掲載、VARREL所属選手・ストリーマーによる社内ゲームイベント等を予定しております。

＜株式会社CELLORBよりコメント＞

昨シーズン、私たちCELLORBは大きな転換期を迎え、独立企業として新たなスタートを切りました。この変革の時期においても、変わらずアスノシステム株式会社様と2026シーズンを共に歩ませていただけることを、心より光栄に存じます。

新体制となった今、私たちはeスポーツを日本の基幹産業へと引き上げるべく、これまで以上にスピード感を持って挑戦を続けています。国内最大級のプラットフォーム「会議室.COM」を運営されるアスノシステム様との連携をさらに深化させ、eスポーツの熱量をビジネスや地域社会の新たな価値へと変換していく、真のパートナーシップを築いてまいります。

＜アスノシステム株式会社よりコメント＞

2025年のVARRELはこれまでに引き続きさまざまなタイトルで国内外での輝かしい成績を収めた他、運営の株式会社CELLORB様の体制も新たになり、多大な活躍を見せていただいた1年となりました。今後はさらに、新部門への展開や世界トップクラスのチームを目指していくということで、弊社としてもこのスポンサー契約による企業文化の表現を狙いとしております。例年同様、2025年度もVARREL所属のストリーマーをご招待した社内eスポーツ大会を実施し、社員だけでなく内定者も参加するなど、これまで以上に社内のeスポーツに対する関心が高まったと感じております。今年はIT×eスポーツ領域での価値共創や採用力強化に関してさらなる展開ができればと考えております。本契約を通じてeスポーツ市場、IT市場双方の活性化に貢献できるよう取り組んでまいります。

【VARRELとは】

VARRELは、多数のゲームタイトルにおいて国内外で実績を上げ続けてきたプロeスポーツチームです。イベント運営やコミュニティ活動を通じて、地域社会との連携やeスポーツ教育・文化の普及にも積極的に取り組んでいます。ファン・パートナー企業・業界をつなぐ架け橋となり、より豊かなeスポーツエコシステムを創出すべく挑戦し続けます。

公式サイト：https://varrel.jp/

【株式会社CELLORB 概要】

会社名 ： 株式会社CELLORB

代表者 ： 代表取締役社長 鈴木文雄

本社所在地 ： 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号

設立年月日 ： 令和2年7月15日

URL ： https://cellorb.jp/

https://varrel.jp

事業内容 ： eスポーツ事業

【アスノシステム株式会社とは】

TO CREATE TOMORROW

明日を創造する企業

●よりよい社会の明日を創る IT企業

アスノシステム株式会社は、2009年に設立。システム開発を本業とし、エンドユーザーを意識したモノづくりを行なってまいりました。

前身の『シゲル情報サービス株式会社』の創業から数えて36年の実績と経験を有しています。

国内最大級の貸し会議室検索サイト『会議室.COM』、レンタルオフィス検索サイト『レンタルオフィス.com』など、自社サービス・メディアの立ち上げにより、アスノシステムが主体となり、“社会にとって次に必要なものは何なのか”を考え、ITを駆使してよりよい社会の明日を創っていく企業です。

●開発だけじゃない！世の中に必要なサービスを考え、生み出す

アスノシステムでは、さまざまな方面から社会をよりよく、便利にするサービスを提供しています。

国内最大級の貸し会議室検索サイト『会議室.COM』では、関東圏が中心に、九州・沖縄エリアの貸し会議室も多数登録があり、エリア内の企業によるセミナーやイベントでの利用はもちろん、他地域から出張をしてくるビジネスパーソンに重宝されています。

他にも、全国のバーチャルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースの検索ができる『レンタルオフィス.com』、360°パノラマコンテンツの制作サービス『PANOVIEWN』、オンラインチャットで全国の薬剤師にヘルスケアや症状改善について相談をしたり、ヨガや瞑想などプロのインストラクターの動画やコラムでウェルビーイングに寄与する『Olive』、称賛が循環する福利厚生サービス『Thanks Peer』等のソリューションも展開しています。

また、企画立案やITコンサル等のDXサービス、海外企業との協業促進やオフショア推進と、社会にとって次に必要なものをITで形にし、より豊かな明日を創造し続けます。

会社名 ：アスノシステム株式会社

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地：東京都港区高輪二丁目16番37号 高輪JEBL 2階

設立年月日：2009年9月1日

資本金 ：1億円

URL ：https://asno-sys.co.jp （コーポレートサイト）

https://service.asno-sys.co.jp/（サービスサイト）

事業内容 ：システム開発事業 / オフショア開発事業 / SES事業 / Webインテグレーション事業/

MVSソリューション事業 / Webサービス事業 / ERPパッケージ販売・保守

【株式会社MCEAホールディングスとは】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/