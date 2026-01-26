サステナブルホールディングス株式会社とのプラチナパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
クラブが掲げる「人が育ち、クラブが育ち、街が育つ」というミッション、そして地域と共に発展しようとする姿勢は、私たちが目指す未来そのものです。また、クラブの価値観である「挑戦」や「本物」を追求する姿勢は
J1という新たな舞台は、地域にとって大きな希望です。私たちも事業を通じて地域社会の活力を支え、ファンの皆様、
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、サステナブルホールディングス株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（プラチナパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
プラチナパートナー契約内容
■内容
・トップチームユニフォーム（パンツスペース・前）への広告ご掲出
・ゴール裏2列目看板の掲出
■契約期間
2026年2月より
サステナブルホールディングス株式会社 代表取締役 茂木 健太 様 よりファン・サポーターの皆さまへ
ファン・サポーターの皆様、J1昇格おめでとうございます。
私たちは「10年先の未来を創る」をビジョンに掲げ、豊かな暮らしと持続可能な環境づくりに挑戦している企業です。
クラブが掲げる「人が育ち、クラブが育ち、街が育つ」というミッション、そして地域と共に発展しようとする姿勢は、私たちが目指す未来そのものです。また、クラブの価値観である「挑戦」や「本物」を追求する姿勢は
弊社の「創造」や「勇気」の精神と根底で強く結び、深く共鳴していると確信しております。
J1という新たな舞台は、地域にとって大きな希望です。私たちも事業を通じて地域社会の活力を支え、ファンの皆様、
そして地域の皆様と共に、この街の「豊かな暮らし」と「夢」を育んでいけるよう全力を尽くします。 新しい景色を一緒に見に行きましょう。
法人概要
■法人名
サステナブルホールディングス株式会社
■所在地
東京都渋谷区桜丘町3番2号 渋谷サクラステージSAKURAタワー6階
■代表者
代表取締役 茂木 健太
■事業内容
・水事業
・グランピング事業
・再生可能エネルギー事業
■URL
https://st-holdings.co.jp/