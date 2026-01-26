プロeスポーツチーム『VARREL』アスノシステム株式会社とのスポンサー契約を更新

株式会社CELLORB

eスポーツ事業を手がける株式会社CELLORB（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鈴木文雄）が運営するプロeスポーツチーム「VARREL」は、国内最大級の貸会議室検索サイト「会議室.COM」を運営するアスノシステム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：齋藤武育）とスポンサー契約を更新しました。

本契約の更新を通じて、VARRELがこれまでに蓄積してきたノウハウを最大限に活用し、プロゲーマー・ストリーマーとのコラボレーション企画やイベント開催などを展開するとともに、企業活動におけるeスポーツのさらなる浸透に貢献してまいります。

<アスノシステム株式会社 代表取締役社長 齋藤武育様 コメント>

2025年のVARRELはこれまでに引き続きさまざまなタイトルで国内外での輝かしい成績を収めた他、運営の株式会社CELLORB様の体制も新たになり、多大な活躍を見せていただいた1年となりました。今後はさらに、新部門への展開や世界トップクラスのチームを目指していくということで、弊社としてもこのスポンサー契約による企業文化の表現を狙いとしております。

例年同様、2025年度もVARREL所属のストリーマーをご招待した社内eスポーツ大会を実施し、社員だけでなく内定者も参加するなど、これまで以上に社内のeスポーツに対する関心が高まったと感じております。

今年はIT×eスポーツ領域での価値共創や採用力強化に関してさらなる展開ができればと考えております。本契約を通じてeスポーツ市場、IT市場双方の活性化に貢献できるよう取り組んでまいります。

<株式会社CELLORB 代表取締役社長 鈴木文雄 コメント>

昨シーズン、私たちCELLORBは大きな転換期を迎え、独立企業として新たなスタートを切りました。この変革の時期においても、変わらずアスノシステム株式会社様と2026シーズンを共に歩ませていただけることを、心より光栄に存じます。

新体制となった今、私たちはeスポーツを日本の基幹産業へと引き上げるべく、これまで以上にスピード感を持って挑戦を続けています。国内最大級のプラットフォーム「会議室.COM」を運営されるアスノシステム様との連携をさらに深化させ、eスポーツの熱量をビジネスや地域社会の新たな価値へと変換していく、真のパートナーシップを築いてまいります。

■アスノシステム株式会社 概要

アスノシステムは、エンドユーザー視点のシステム開発を中核とするIT企業です。自社メディアとして「会議室.COM」「レンタルオフィス.com」を運営している他、ウェルビーイングサービス「Olive」、称賛循環の福利厚生「Thanks Peer」等のソリューションも展開しています。また、企画立案やITコンサル等のDXサービス、海外企業との協業促進やオフショア推進と、社会にとって次に必要なものをITで形にし、より豊かな明日を創造し続けます。

本社所在地：東京都港区高輪2丁目16番37号 高輪JEBL 2階

代表者 ：代表取締役社長 齋藤武育

事業内容 ：システム開発事業、オフショア開発事業、SES事業、

Webインテグレーション事業、MVSソリューション事業、

Webサービス事業、ERPパッケージ販売・保守

公式サイト：https://asno-sys.co.jp

■VARRELについて

VARRELは、多数のゲームタイトルにおいて国内外で実績を上げ続けてきたプロeスポーツチームです。イベント運営やコミュニティ活動を通じて、地域社会との連携やeスポーツ教育・文化の普及にも積極的に取り組んでいます。ファン・パートナー企業・業界をつなぐ架け橋となり、より豊かなeスポーツエコシステムを創出すべく挑戦し続けます。

■株式会社CELLORB 概要

本社所在地：神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル 402

代表者 ：代表取締役社長 鈴木文雄

事業内容 ：eスポーツ事業

公式サイト：https://cellorb.jp