三重県名張市初出店！アミューズメントフィットネスクラブ FIT-EASY 名張店のオープンが決定！

フィットイージー株式会社 全国でアミューズメントフィットネスクラブを運営するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市）は、2026年4月7日（火）に「FIT-EASY 名張店」をグランドオープンいたします。

現在、オープニングキャンペーンを実施中です。ご入会された方には、入会金や事務手数料、2026年4月分（日割）、5月分の月会費が無料となり、水素水サーバーを2カ月無料でお使いいただけるほか、4月6日までにご入会されますと「永久割」として、月会費が永久に550円（税込）割引になります。

当店は三重県名張市内に初出店する店舗となり、隣接する伊賀市の「FIT-EASY 伊賀店」までは、車で30分ほどでアクセスが可能です。

FIT-EASYでは入会後31日経過で、すべての店舗をご利用いただけます。

相互利用により利便性が向上するだけでなく、各店舗で異なるマシンラインナップやサービスを ぜひご体験ください。

名張店 オープニングキャンペーン

※早期にご入会いただくことで以下の料金が無料になります

・入会金：3,300円（税込） ・事務手数料：2,200円（税込）

・月会費：2026年4月分（日割）、5月分

※早期入会で「永久割」として月会費が永久に最大550円（税込）割引となります

※キャンペーンについての詳細はホームページでご確認ください

新規オープン店舗概要

FIT-EASY 名張店

住所：三重県名張市夏見3222-1

開業日：2026年4月7日（火）（3月27日～4月6日はプレオープン期間）

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利用料金：月会費:7,678円（税込）

店舗HP： https://lp.fiteasy.jp/lp-mie-nabari/

※本リリースに記載のオープン日等は、変更となる場合がございます。

フィットイージー 会社概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,356,005,125円

従業員数：304名 2025年10月1日現在

店舗数：247店舗 2026年1月27日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。