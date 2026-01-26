東北発ウェルネスブランド「Sott」× クラフトチョコレート「CACAObroma」、バレンタインに“夜を整える”限定コラボセットを数量限定で販売

株式会社Sott

香りを通じて、眠りにつく前のひとときに寄り添うウェルネスケア製品を展開する株式会社Sott（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：高橋 舞衣、以下「Sott（ソット）」）は、岩手県陸前高田市を拠点にクラフトチョコレートを手がける「CACAObroma（カカオブローマ）」とコラボレーションし、

“眠り前のナイトルーティン”をテーマにした限定バレンタインコラボリターンを、クラウドファンディングプラットフォームCAMPFIREにて数量限定で販売いたします。

■ コラボレーションの背景

プロジェクトページを見る :https://camp-fire.jp/projects/886114/

近年、「睡眠の質」「睡眠環境」「就寝前の心身の整え方」など、“睡眠をどのようにデザインしていくか” というテーマへの関心が高まっています。 Sottは、東北産ホップを活用した香りのプロダクトを通じて、一日の終わりに心身をゆるめ、眠りに寄り添う時間・環境づくりへの提案をしてきました。

そのうえで、チョコレートには、γ-アミノ酪酸（GABA）やテオブロミンなどの成分が含まれており、就寝前に適量を食べることでリラックスした時間づくりの一助になる可能性があることが複数の学術研究で示唆されています。

そこでこの度、薬剤師監修のBean to Bar CHOCOLATEである「CACAObroma」とコラボレーションすることによって、疲れた１日の“おやすみルーティン”として心地よい新体験を提案します。

■ 販売概要

販売期間：2026年1月26日（月）～ 2月4日（水）

場所 ：CAMPFIREプロジェクトページ（https://camp-fire.jp/projects/886114）

商品：

【入浴剤 × チョコレートセット】 3,800円（税込・送料込）

Aセット

・Sott入浴剤3包

・CACAO 77% Chocolate ハーフ

・Pistachio Chocolate ハーフ

Bセット

・Sott入浴剤3包

・CACAO 66% Chocolate ハーフ

・Salt Nibs Chocolate ハーフ

【ピローミスト × 入浴剤 × チョコレートセット】7,500円（税込・送料込）

Aセット

・Sott ピローミスト1本

・Sott 入浴剤1包

・CACAO 77% Chocolate ハーフ

・Pistachio Chocolate ハーフ

Bセット

・Sott ピローミスト1本

・Sott 入浴剤1包

・CACAO 66% Chocolate ハーフ

・Salt Nibs Chocolate ハーフ

■CACAObromaについて

岩手県陸前高田市を拠点に、世界初・薬剤師がつくる「Bean to bar CHOCOLATE」 の製造・販売するクラフトチョコレートブランド。

古代より「神の食べ物」とも呼ばれてきたカカオに着目し、薬剤師が、「美味しさ」と「身体に入るものとしての安心感」の両立を大切に、一つひとつ丁寧に手作りでチョコレートを製造しています。原材料は、オーガニックカカオ豆と沖縄県産の黒糖のみを使用。添加物を加えず、素材本来の風味を活かした製法にこだわっています。食物繊維やカルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛などが豊富に含まれているため、栄養補助食品になるチョコレートであることも１つの特徴です。チョコレートをサプリとして、1日約25gを日々の生活に取り入れてみてください。

また、フェアトレードによる原材料調達や、陸前高田での高齢者・障がいのある方の雇用創出など、

地域と人に寄り添う持続可能なものづくりにも取り組まれています。

公式サイト：https://cacaobroma.shop/(https://cacaobroma.shop/)

会社概要

会社名 ：株式会社Sott

代表者 ：代表取締役 高橋 舞衣

本社所在地：〒020-0065 岩手県盛岡市西下台町15-6

公式サイト（オンラインショップ）：https://sott.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/sott.jp/

LINE公式アカウント：https://lin.ee/UwaI40T



＜本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先＞

お問い合わせ：info@sott.jp（担当：高橋）