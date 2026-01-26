児童虐待対応を支援するAiCAN、自治体職員様向けウェビナー「児童福祉DX×生成AI 最前線セミナー　～現場でのAI活用事例から学ぶ～」を2026年2月24日に開催

株式会社AiCAN

児童福祉分野に特化したクラウドサービスを展開する株式会社AiCAN（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：高岡 昂太）は、自治体職員様向けウェビナー「児童福祉DX×生成AI 最前線セミナー～現場でのAI活用事例から学ぶ～」を2026年2月24日（火）に開催します。

概要

日時：2月24日（火）13:30-14:30（13:15から接続テスト）

形式：Zoom / 講演形式

参加費：無料

定員：50名

主催会社：株式会社AiCAN

子どもの安全を守るために、支援体制の強化と増え続ける現場負担の軽減をどう両立させるか。

その鍵として、児童福祉分野でもDXやAIの活用が本格的に進み始めています。

一方で、「AIってセキュリティ的に大丈夫なの？」「AIは嘘をつくこともあるから不安・・・」などと感じている方も多いのではないでしょうか。

国は近年、児童相談・こども家庭支援分野におけるDX推進を重点施策として位置づけ、補助金制度の整備や、生成AIの導入・活用に関するハンドブックの公開など、現場での実践を後押ししています。

今回のウェビナーでは、実証実験で生成AIを活用した現場へのインタビュー・アンケートでの生のお声を踏まえて、児童福祉の現場で見られる課題とその背景、AI導入に向けて検討すべき観点を解説します。

生成AIをはじめとしたテクノロジーを、「人を支えるための仕組み」としてどう活かすか。児童福祉の現場での実践に繋がるヒントをお届けします。

（※本ウェビナーは、令和7年11月11日実施のウェビナー「児童福祉×生成AI 最前線セミナー～安全性と効率化を両立するには？～」をアップデートした内容となります。）

参加をご希望される場合、お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXzQf1368pMStL5oFQJqxHHmX7N583dnY6a_h1umc6Dh_zcw/viewform)のフォームよりお願いいたします。

AiCANについて

児童虐待の通報・相談件数は年々増加し、自治体や児童福祉機関の現場では、記録業務の煩雑さ、情報共有の難しさ、支援判断の属人化といった課題が深刻化しています。

株式会社AiCANは「子どもを守る仕組みと価値観をアップデートする」というミッションのもと、こうした課題の解決にテクノロジーを活用してきました。

私たちが提供するクラウドサービス「AiCAN」(https://www.aican-inc.com/service/aican/)は、タブレット端末と専用アプリを用いて、いつでもどこでも記録の閲覧・入力が可能です。さらに、行政文書や会議資料の作成、アセスメント支援機能等を一元化し、記録業務や情報共有を効率化します。



AiCANサービスを導入いただいている自治体は全国17自治体となりました。（2025年12月現在）

導入いただいている自治体は以下の通りです。（一部自治体のみ掲載、順不同）

- 三重県- 東京都港区- 東京都世田谷区- 東京都杉並区- 東京都江戸川区- 東京都台東区- 神奈川県川崎市- 兵庫県尼崎市- 群馬県高崎市- 千葉県船橋市- 岡山県- 青森県

▼導入事例はこちら

https://www.aican-inc.com/interview/

