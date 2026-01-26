【飛騨高山・岐阜県高山市】飛騨高山の冬の風物詩「二十四日市」が開催されました

高山市

高山市の冬の風物詩「二十四日市」は、旧暦時代には正月用品を売る歳の市として12月24日に開かれ、近在農家が農閑期に作った竹かご、ひ笠（がさ）、まき、炭、むしろ、みのなどの日用品を、町の人に売ったのがはじまりと言われています。

明治の初め頃から1月に開かれるようになり、現在は高山市街地の中心商店街である本町通りと安川通りに、地元の民芸品やグルメなどの露店が並び、毎年大勢の買い物客で賑わいます。

今年は、本町通り商店街と安川通り商店街の合わせて約900メートルにわたって食品や木工品などを販売する露店93店が並びました。竹を編んだ「小屋名しょうけ」と呼ばれるざるや、朴ノ木を削って作った「有道（うとう）しゃくし」、薄く切ったヒノキやイチイを編んで作った「宮笠（みやがさ）」などの昔ながらの民芸品などが販売されたほか、国重要無形民俗文化財の「江名子バンドリ」が7年ぶりに出店され、多くの買い物客で賑わいました。

宮笠（みやがさ）

小屋名しょうけ

有道（うとう）しゃくし

江名子バンドリ

また、今年3月で閉校となる岩滝小学校の児童は、学校近くの棚田で育てた新米を多くの人に味わってもらおうと、「棚田の米」から作った棒餅を入れたぜんざいを販売し、購入者には「棚田の米」をプレゼントしていました。

昔から“天候が荒れる”という言い伝えがある通り、当日は大雪警報が発令されていましたが、買い物を楽しむ地元住民や外国人観光客の姿が見られました。市観光課によると、約40,000人の人出となりました。

