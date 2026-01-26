パ・リーグ6球団監督が集結！監督座談会を公開！

パシフィックリーグマーケティング株式会社

パシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新井 仁）は、パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルにて、「パ・リーグ FANS MEETUP」の特別版としてパ・リーグ6球団の監督による「監督座談会」を2026年1月30日(金)に公開することをご案内いたします。

毎年ファンの皆様から大きな反響をいただいているパ・リーグ FANS MEETUP 特別版としての監督座談会が、今年も実現いたしました。新庄監督（北海道日本ハムファイターズ）、三木監督（東北楽天ゴールデンイーグルス）、西口監督（埼玉西武ライオンズ）、サブロー監督（千葉ロッテマリーンズ）、岸田監督（オリックス・バファローズ）、小久保監督（福岡ソフトバンクホークス）に参加いただいた今年の座談会は、「監督の“素の内面”と“意外すぎるギャップ”を引き出す座談会」をコンセプトに開催。監督自身が考える「自分の推しポイント」など、日頃は見られない監督のギャップが満載の内容になっています。この監督座談会でしか見られない、6人の監督の掛け合いにぜひご期待ください！

パ・リーグ FANS MEETUP 特別版 「監督座談会」番組概要

・出演：新庄 剛志 監督（北海道日本ハムファイターズ）

三木 肇 監督（東北楽天ゴールデンイーグルス）

西口 文也 監督（埼玉西武ライオンズ）

サブロー監督（千葉ロッテマリーンズ）

岸田 護 監督（オリックス・バファローズ）

小久保 裕紀 監督（福岡ソフトバンクホークス）

・MC：G.G.佐藤さん、菊池 柚花さん

・配信先：パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/PacificLeagueTVofficial/videos)

・公開日：2026年1月30日(金) 21:00予定

※予定は変更となる可能性があります。