アーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース」2026年２月26日(木)より新シリーズ＜WAVECHOES SEASON:01＞始動！主題歌はFLOWが歌う「5TELLA」に決定！

株式会社バンダイ カード事業部は、アーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース」の新シリーズとなる＜WAVECHOES SEASON:01＞(ウェイブエコーズ シーズン ゼロワン)を2026年2月26日(木)より全国のアミューズメント施設等で稼働することを決定いたしました。

＜WAVECHOES SEASON:01＞では、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』をはじめ、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』などからモビルスーツやパイロットが参戦決定！

ゲーム内にも「ECHOES BEAT」や「共鳴戦術技」などを始め新たな要素が多数登場し、遊びの幅をさらに拡張いたします。

■WAVECHOESシリーズの主題歌が「FLOW」の「5TELLA」(ステラ)に決定！

「機動戦士ガンダム アーセナルベース WAVECHOES」シリーズの主題歌が、「FLOW」の歌う「5TELLA」(ステラ)に決定いたしました。

ゲーム中にプレイヤーの興奮と熱狂を後押しするような疾走感のあるメロディーと、「機動戦士ガンダム アーセナルベース」内容を想起させる歌詞となっており、「WAVECHOES」シリーズ稼働以降にゲームタイトル画面やバトル中をはじめ、各種PVなどでも楽曲を聞くことができます。

FLOW「5TELLA」（ステラ）

作詞：KOHSHI ASAKAWA

作曲：TAKESHI ASAKAWA

編曲：FLOW

1月25日(日)に開催した「機動戦士ガンダム アーセナルベース」の第4回全国大会「CHAMPIONSHIP 04 -THE FOURTH CROWN-」で初公開となったPV内にて、「5TELLA」の楽曲の一部を聴くことができるのでぜひチェックしてください。

「機動戦士ガンダム アーセナルベース 」 PV

https://youtu.be/PdutAGtaVj8

■白熱のバトルを繰り広げた全国大会「機動戦士ガンダム アーセナルベース CHAMPIONSHIP 04 -THE FOURTH CROWN-」のアーカイブを公開中！新シリーズの最新情報も！

1月25日(日)に開催した「機動戦士ガンダム アーセナルベース」の第4回全国大会「CHAMPIONSHIP 04 -THE FOURTH CROWN-」の模様を、ガンダムチャンネルにてアーカイブ公開中です。

大会終了後のインフォメーションパートでは、新シリーズ に関連する最新情報を最速でお届けしております。

【出演者】

生田善子／相坂優歌／杉山里穂／朝霧友陽／大河元気／山内隼鷹／土屋神葉

※敬称略

■「機動戦士ガンダム アーセナルベース4th Anniversary Set」が1月27日(月)よりプレミアムバンダイにて受注販売決定！

「機動戦士ガンダム アーセナルベース」稼働4周年を記念したサプライ商品「機動戦士ガンダム アーセナルベース 4th Anniversary Set」が、プレミアムバンダイにて1月26日(日)12:00より受注販売を開始いたします。

【商品内容】

オリジナルカードケース × 1個

オリジナルアクリルスタンド × 1個

4th Anniversary MSカード × 9枚

【価格】

9,900円(税込)

【受注期間】

2026年1月26日(月)12:00～2月15日(日)23:59

※2025年6月下旬より順次お届け開始予定

【販売場所】

プレミアムバンダイ

※掲載しているデザイン、商品画像は開発中のもののため、実際の商品とは異なる場合がございます。

※準備数に達し次第､ご注文の受付を終了致します。多数のご要望をいただいた場合､準備数を調整して再度販売することがございます。予めご了承ください。

■「機動戦士ガンダムアーセナルベース」とは

「機動戦士ガンダム アーセナルベース」は、プレイヤーが指揮官となり5機のモビルスーツ＋5体のパイロットを指揮し、敵戦艦の撃破を目指して戦うリアルタイムストラテジー型アーケードカードゲームです。カードゲームを遊ぶことに特化した大型タッチパネル筐体で、リアルタイムに変化する戦況に対しタッチ操作で部隊の指揮をとることができます。

■タイトル :「機動戦士ガンダム アーセナルベース」

■ジャンル ：リアルタイムストラテジー型アーケードカードゲーム

■プレイ人数：1-2人

■プレイ料金：1プレイ:200円 (ゲームプレイ1回＋カード１枚払い出し)

カード追加購入1回:100円(1プレイあたり4回まで)

■権利表記 ：(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS (C)BANDAI



