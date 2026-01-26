【日本蓄電池株式会社】福島県伊達郡にて系統用蓄電施設「NC伊達郡川俣町蓄電所」蓄電池設置開始

日本蓄電池株式会社

日本蓄電池株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：漆原秀一）は、開発を進めているNC伊達郡川俣町蓄電所（所在地：福島県伊達郡）において系統用蓄電池を設置したことをお知らせいたします。

カーボンニュートラルの推進や再生可能エネルギーの導入拡大が求められる中、電力の安定供給に欠かせない「調整力」の確保は、重要な社会的課題となっています。

当社では、系統用蓄電池事業において、事業に適した用地の選定から、電力会社との各種調整及び必要手続き、最適な蓄電池ソリューションの選定・導入、蓄電所の構築までを一貫して推進しています。

▲NC伊達郡川俣町蓄電所 設置の様子

【施設概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161802/table/35_1_6995612372b31ebe361702763730ea42.jpg?v=202601260921 ]

