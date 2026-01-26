拡張体験デザイン協会第４回公開セミナー開催迫る（2/12）

国立研究開発法人産業技術総合研究所

毎年好評の「拡張体験デザイン協会DAAX第公開セミナー」、今年度は、これまでの活動の総括と今後の新たな展開に向けた節目の回として、より充実した内容で開催されます！

開催方式・日時

参加無料 / オンライン開催（zoom ウェビナー）

2026年2月12日（木）13:00-16:00

セミナー概要

VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)・空間コンピューティングなどのxR技術、それらを応用した共創型の街づくりやロケーションベースドエンターテイメント（LBE）など、私たちの体験を拡張する次世代コンテンツ産業への期待が高まっています。

一方、サイバーフィジカル空間を活用したビジネスに興味はあっても、新しい体験をどうデザインすればよいか？リスクはどのくらいあるのか？導入前に生活者の受容性を知るためには？といった、新しい体験デザインの安全で効果的な利用については評価や検討でお悩みの皆様も多いのではないでしょうか？

拡張体験デザイン協会DAAXでは、民間企業会員と大学や国研等の学識会員と国や自治体との連携により、ユーザ側視点からの次世代の体験価値のデザインや、体験の効果やリスクの世界共通の評価方法の確立を目標として、利用者の体験の視点から、コンテンツ産業の普及に必要な技術的社会的基盤の構築を進めています。

本セミナーでは、xR技術やロケーションベースドエンターテイメント（LBE）などの次世代コンテンツ技術を、サイバーフィジカル社会における新しい生活の体験産業として普及させていくために、DAAXの産学官連携による活動を紹介します。

さらに、特別講演として、次世代コンテンツの産業化に向けて先駆的活動を進めている、クラスター株式会社の平木剛史氏、KDDI株式会社の川本大功氏、株式会社CinemaLeapの待場勝利氏をお招きし、最新の活動と体験コンテンツ産業の今後についてのビジョンをご紹介頂くとともに、対話セッションで議論させて頂きます。

また、当日は、本協会によるGood Experience Design賞と、Good Experience Design学生賞の受賞発表も行いますが、今年度のエントリーはまだ募集中ですので、ぜひエントリー頂ければ幸いです（https://unit.aist.go.jp/rihsa/daax/d_cns_hyousyou.html）。

参加方法

下記の拡張体験デザイン協会DAAX公式peatixにて、先着500名様に無料視聴チケットを配布中です。

https://peatix.com/event/4806377

チケットを入手頂いた方には、peatixより当日のzoomリンクをご案内致します。

主な登壇者

待場勝利（株式会社CinemaLeap 取締役）

川本大功（KDDI株式会社 事業創造本部 エキスパート）

平木剛史（クラスター株式会社 メタバース研究所 シニアリサーチサイエンティスト）

三浦慎平（株式会社博報堂ＤＹホールディングス マーケティング・テクノロジー・センター 上席研究員）

蔵田武志（DAAX会長, 国立研究開発法人産業技術総合研究所 人間社会拡張研究部門 研究部門長）

大山潤爾（DAAX運営委員長, 国立研究開発法人産業技術総合研究所 人間社会拡張研究部門 主任研究員）

大槻麻衣（DAAX副運営委員長, 国立研究開発法人産業技術総合研究所 人間社会拡張研究部門 主任研究員）

セミナータイムスケジュール

13:00-13:05 ご案内（大槻麻衣）

13:05-13:20 開会の挨拶（蔵田武志）

13:20-13:30 DAAXの紹介と本日の講演の趣旨説明（大山潤爾）

13:30-13:50 特別講演１.：クラスター株式会社 平木剛史様

13:50-14:10 特別講演２.：KDDI株式会社 川本大功様

14:10-14:25 登壇者対話セッション：体験コンテンツ産業における基盤的知見と技術

14:25-14:40 DAAX Good Experience Design Award 受賞発表（大槻麻衣）

14:40-15:00 特別講演３.：株式会社CinemaLeap 待場勝利様

15:00-15:20 DAAX会員によるサイバーフィジカル社会に浸透するMR体験デザイン（仮） 株式会社博報堂ＤＹホールディングス 三浦慎平様

15:20-15:35 次世代の体験コンテンツ産業を支える国際標準化（大山潤爾）

15:35-15:50 登壇者対話セッション：誰もが楽しめる体験コンテンツの普及に向けて

15:50-16:00 クロージング（大槻麻衣）

※ 予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。

主催

・国立研究開発法人産業技術総合研究所人間社会拡張研究部門

・産総研コンソーシアム 拡張体験デザイン協会(略称DAAX)

https://unit.aist.go.jp/rihsa/daax/d_cns_index.html