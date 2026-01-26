新たな弔慰用電報台紙刺しゅう電報「宵菊（よいぎく）」の販売開始について

NTT東日本株式会社

NTT東日本およびNTT西日本（以下、NTT東西）は、新たに弔慰用電報台紙、刺しゅう電報「宵菊（よいぎく）」（以下、本商品）を2026年2月1日（日）より全国で販売開始します。

本商品は、大きく花びらを広げた3輪の菊を、美しい刺しゅうで表現した電報台紙です。

葬儀・告別式・法事・法要などのお悔やみの場で、故人を偲ぶ哀悼の意をお届けする電報台紙としてご利用いただけます。

1.概要

【刺しゅう電報「宵菊（よいぎく）」】[表: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1275_1_a9e3dc17de19ac33187a2a26fb813d79.jpg?v=202601260821 ]

※1別途、電報（メッセージ）料等が必要です。詳細は以下URLにてご確認ください。

・NTT東日本 https://www.ntt-east.co.jp/dmail/guide/fee/

・NTT西日本 https://dmail.denpo-west.ne.jp/p/C80010P.do

2.特長

【刺しゅう】

3輪の菊の刺しゅうには、濃紫、薄紫、白の糸を使用し、上品な色合いに仕上げました。

背景に葉をデザインすることで、立体感を演出しています。

【箔押し】

グレーの表紙には、星空のような銀色の箔押しを施し、落ち着いた雰囲気を漂わせます。

【サイズ】 本体：縦22.5cm×横16.5 cm

3.電報のお申し込み※2、お問い合わせ先

＜お電話によるお申し込み、お問い合わせ先＞

電話料金との合算払い※3の場合 局番なしの「115」※4

クレジットカード払いの場合 「0120-759-560」

※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。

＜インターネットによるお申し込み先＞

NTT東西のインターネット電報申込サイト「D-MAIL」

（パソコン・スマートフォンサイト）

NTT東日本：https://www.ntt-east.co.jp/dmail/（パソコン）

https://www.ntt-east.co.jp/dmail/s/（スマートフォン）

NTT西日本：https://www.ntt-west.co.jp/dmail/（パソコン）

https://www.ntt-west.co.jp/dmail/s/（スマートフォン）

※2 詳細は別添「電報のお申し込み方法について」をご参照ください。

※3 光コラボレーション事業者回線をご利用の場合、電話料金との合算払いがご利用いただけない場合があります。

※4 一部の他事業者さまの電話回線からはご利用いただけません。詳細は別添「電報のお申し込み方法について」をご参照ください。

（別添）電報のお申し込み方法について :https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20260126_01_01.html