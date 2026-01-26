2月7日(土) 「ボヌール マッチデー」を開催

株式会社栃木日光アイスバックス

H.C.栃木日光アイスバックス（運営会社：株式会社栃木日光アイスバックス、日光市、シニアディレクター・セルジオ越後、以下日光アイスバックス）は、2026年2月7日（土）開催の日光シリーズ、横浜GRITS戦を「ボヌール マッチデー」として開催いたします。

ボヌールはオフィシャルパートナーとして2018-2019シーズンよりチームを支えていただいており、2025-2026シーズンにおいてもユニホームパートナーとしてご協賛をいただいております。当日は、記念フェイスオフ等の企画を予定しています。

「ボヌール マッチデー 」概要

■試合日時： 2026年2月7日（土）14時00分試合開始

12時00分：ファンクラブ先行入場

12時30分：一般開場

（11時50分：チケット販売）

■場 所：日光霧降アイスアリーナ（日光市所野2854 TEL：0288-53-5881）

■対戦カード： H.C. 栃木日光アイスバックス vs 横浜GRITS

■内容：・記念フェイスオフ