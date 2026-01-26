【Dior】新作「ディオリー」バッグが登場

クリスチャン・ディオール合同会社

(C) MIREIA DEULOFEU

ジョナサン・アンダーソンが手掛ける「ディオリー」バッグは、新しく、より自由でカジュアルなアティチュードを再定義します。しなやかでソフトなこのバッグは、その構造と繊細な仕上げにより絶妙なヴィンテージムードを醸し出します。

この新しいアイテムは、「カナージュ」のグラフィカルなラインが特徴の柔らかなレザーと、繊細なスエードで展開され、それらの2つの素材とテクスチャーへオマージュを捧げます。メタリックな“Dior”ロゴが施された、長さ調節が可能なショルダーストラップがあしらわれ、肩に馴染むデザインです。

ミディアムとラージの2サイズで展開される、”Dior”シグネチャーがエンボス加工されたこの魅力的なアイテムは、コンパートメントにジップポケットとダブルフラップを備え、快適さと実用性を兼ね備えています。

エフォートレスなエレガンスに最適なパートナーとなるこのアイテムは、2026年2月より全国のディオール ブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/zwHkC)にてご覧いただけます。

「ディオリー」バッグ ミディアム \695,000「ディオリー」バッグ ミディアム \660,000「ディオリー」バッグ ラージ \770,000「ディオリー」バッグ ラージ \730,000

