【Dior】新作「ディオリー」バッグが登場
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) MIREIA DEULOFEU
「ディオリー」バッグ ミディアム \695,000
「ディオリー」バッグ ミディアム \660,000
「ディオリー」バッグ ラージ \770,000
「ディオリー」バッグ ラージ \730,000
【お問合せ先】
(C) MIREIA DEULOFEU
ジョナサン・アンダーソンが手掛ける「ディオリー」バッグは、新しく、より自由でカジュアルなアティチュードを再定義します。しなやかでソフトなこのバッグは、その構造と繊細な仕上げにより絶妙なヴィンテージムードを醸し出します。
この新しいアイテムは、「カナージュ」のグラフィカルなラインが特徴の柔らかなレザーと、繊細なスエードで展開され、それらの2つの素材とテクスチャーへオマージュを捧げます。メタリックな“Dior”ロゴが施された、長さ調節が可能なショルダーストラップがあしらわれ、肩に馴染むデザインです。
ミディアムとラージの2サイズで展開される、”Dior”シグネチャーがエンボス加工されたこの魅力的なアイテムは、コンパートメントにジップポケットとダブルフラップを備え、快適さと実用性を兼ね備えています。
エフォートレスなエレガンスに最適なパートナーとなるこのアイテムは、2026年2月より全国のディオール ブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/zwHkC)にてご覧いただけます。
「ディオリー」バッグ ミディアム \695,000
「ディオリー」バッグ ミディアム \660,000
「ディオリー」バッグ ラージ \770,000
「ディオリー」バッグ ラージ \730,000
＠Dior #Dior #ディオール #DiorSS26
【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/DYzir