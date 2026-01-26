不登校×留学という新たな選択肢。認定NPO法人高卒支援会、フィリピン・セブ島で「不登校支援留学コース」を2026年4月新設

特定非営利活動法人高卒支援会

認定NPO法人高卒支援会(https://kousotsu.jp/)（所在地：東京都新宿区、以下 高卒支援会）は、

2026年4月より、フィリピン・セブ島にて「不登校支援留学コース」を新たに開設いたします。

本コースは、フィリピン・セブ島留学のパイオニアである、

株式会社ストロングジャパンホールディングス(https://strong-japan-holdings.com/)との提携により実現しました。

出国前の元不登校生徒の様子

■ 背景と目的

現在、日本の不登校児童生徒数は過去最多を更新し続けています。

高卒支援会ではこれまで、通信制高校サポート校やフリースクールの運営を通じて、5000人以上の不登校相談を承ってきました。

今回新設する「不登校支援留学コース」は、不登校という経験を「マイナス」ではなく、日本を飛び出し異文化に触れる新たな可能性へと転換することを目的としています。グローバルな視点から「自分らしい学び方」を見つけるための、これまでにない留学プログラムです。

■ プログラムの3つの特長

個別最適化された学習プラン：

一人ひとりの学力や興味・関心に合わせたオーダーメイドの学習プランを作成。英語力の向上はもちろん、学業の継続と自己肯定感の回復を丁寧に支援します。

個別で英会話をしている様子入学書を書いている様子

多様なアクティビティによる異文化体験：

週末には観光、ボランティア活動、マリンアクティビティなどを実施。異文化に触れる体験を通して、生徒たちの視野を広げ、社会性や主体性を育みます。

ジンベイザメと泳いでいる様子オスロブの日の出

安心・安全な生活環境の確保：

提携先との協力により、清潔で安全な宿泊施設を確保。栄養バランスの取れた食事も提供し、心身ともに安心して生活できる環境を整えています。

平日3食食事付き同じ建物内にある学生寮の二人部屋

■ 今後の展望

本コースを通じて、不登校の経験を持つ若者が広い世界を知り、将来への一歩を踏み出すことを目指します。今後は、より多様な進路支援や継続的なサポート体制の拡充も予定しています。

■ 【同時開催】2月・3月 学校説明会のお知らせ

高卒支援会が運営する「鹿島学園高等学校／KG高等学院 水道橋キャンパス」にて、

学校説明会を開催いたします。

開催日時

2026年2月8日（日）13:30～16:00

2026年3月4日（水）15:30～17:30

2026年3月7日（土）13:30～16:00

会場：水道橋キャンパス 154教室（東京都千代田区神田三崎町2-2-15 Daiwa三崎町ビル5階）

内容：学院概要、勉強の仕方、行事紹介、個別相談（要予約）など

不登校・引きこもりに悩む保護者様からの個別相談も承ります。

■ 法人概要

認定NPO法人高卒支援会

所在地：東京都新宿区（西新宿、水道橋などにキャンパスを展開）

事業内容：不登校・ひきこもり支援、通信制高校サポート校、フリースクールの運営

公式サイト：https://kousotsu.jp/

電話番号：03-5937-0513

メール：info@kousotsu.jp

本件に関するお問い合わせ先 認定NPO法人高卒支援会 事務局

