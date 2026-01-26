常石グループ、株式会社ヨシダ（本社：富山県射水市新開発650番地1、代表：代表取締役社長 伊垣洋介（以下、ヨシダ））は、100％子会社である株式会社ヨシダクリーンサービス（本社：富山県射水市中野560番地1、代表：代表取締役社長 伊垣洋介（以下、ヨシダクリーン））およびヨシダ運送株式会社（本社：富山県南砺市松木5番地、代表：代表取締役社長 伊垣洋介（以下、ヨシダ運送））を、2026年1月21日付で吸収合併いたしました。

■合併の目的

本合併は、各事業会社の経営資源をヨシダへ集約することで、組織体制の強化と意思決定の迅速化を図るとともに、コスト構造の改善を進めることを目的としています。今後も、顧客ニーズにきめ細かく対応し、より付加価値の高いサービスの提供に努めてまいります。

■合併方式

ヨシダを存続会社とする吸収合併方式で、ヨシダクリーンおよびヨシダ運送は合併をもって法人格が消滅いたします。本合併によりヨシダは両社の全事業および全従業員を承継します。

■存続会社の概要と役員体制

商号： 株式会社ヨシダ

事業内容： 製鋼、鋳造、製紙原料及び非鉄金属の仕入れ・加工及び販売

産業廃棄物収集運搬及び中間処理、計量証明事業

再生重油製造・販売、各種清掃、廃油収集

一般貨物自動車運送事業（長距離運送・地場配送）

貨物運送取扱事業、固定荷主貸切業務

本社所在地： 富山県射水市新開発650番地1

従業員数： 48名（予定）

役員体制： 代表取締役社長 伊垣洋介

取締役常務執行役員 青山良一

取締役執行役員 森田康照

取締役執行役員 鎌田三千久

取締役執行役員 棚田稔

取締役執行役員 二谷康司

監査役 長谷川公威

