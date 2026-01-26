こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
株式会社ヨシダが子会社2社を吸収合併し、 組織体制を強化
常石グループ、株式会社ヨシダ（本社：富山県射水市新開発650番地1、代表：代表取締役社長 伊垣洋介（以下、ヨシダ））は、100％子会社である株式会社ヨシダクリーンサービス（本社：富山県射水市中野560番地1、代表：代表取締役社長 伊垣洋介（以下、ヨシダクリーン））およびヨシダ運送株式会社（本社：富山県南砺市松木5番地、代表：代表取締役社長 伊垣洋介（以下、ヨシダ運送））を、2026年1月21日付で吸収合併いたしました。
■合併の目的
本合併は、各事業会社の経営資源をヨシダへ集約することで、組織体制の強化と意思決定の迅速化を図るとともに、コスト構造の改善を進めることを目的としています。今後も、顧客ニーズにきめ細かく対応し、より付加価値の高いサービスの提供に努めてまいります。
■合併方式
ヨシダを存続会社とする吸収合併方式で、ヨシダクリーンおよびヨシダ運送は合併をもって法人格が消滅いたします。本合併によりヨシダは両社の全事業および全従業員を承継します。
■存続会社の概要と役員体制
商号： 株式会社ヨシダ
事業内容： 製鋼、鋳造、製紙原料及び非鉄金属の仕入れ・加工及び販売
産業廃棄物収集運搬及び中間処理、計量証明事業
再生重油製造・販売、各種清掃、廃油収集
一般貨物自動車運送事業（長距離運送・地場配送）
貨物運送取扱事業、固定荷主貸切業務
本社所在地： 富山県射水市新開発650番地1
従業員数： 48名（予定）
役員体制： 代表取締役社長 伊垣洋介
取締役常務執行役員 青山良一
取締役執行役員 森田康照
取締役執行役員 鎌田三千久
取締役執行役員 棚田稔
取締役執行役員 二谷康司
監査役 長谷川公威
本件に関するお問合わせ先
−本件に関するお問い合わせ先−
常石グループ株式会社
コーポレートコミュニケーション部
メール：pr@tsuneishi.com
TEL：084-987-4915
関連リンク
ヨシダ
https://tsuneishi-yoshida.co.jp/
