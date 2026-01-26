10年着てもへたれない洗えるタフなニット 「UN-USELESS」横浜高島屋でPOP-UP SHOP開催
創業165年、和装・洋装・寝装・撚糸を中心に事業展開をするBitcoin Japan株式会社(本社：東京都墨田区、代表取締役社長：フィリップ・ロード)の「UN-USELESS(アンユースレス)」は、2026年1月28日(水)～2月3日(火)に、横浜高島屋4階婦人服売場イベントスペースでPOP-UP SHOPを開催いたします。
本POP-UP SHOPでは、ブランドの代表作 SWKNIT(スニット) を中心に、KNITEE(ニッティー)を含む ほぼ全ラインナップを展開。写真や言葉だけでは伝えきれない素材感や着用感の違いを、実際に体験できる場となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340002/images/bodyimage1】
UN-USELESSは、ニット(横編み)の製法をベースにベーシックなファッションアイテムを展開するブランドです。一見すると一般的なスウェットやTシャツに見えますが、ニットならではの袖を通したときの柔らかさや、セーターの様な風合いなど、カットソーとは異なる感覚があります。そうした違いは、写真や言葉だけでは伝えきれません。実際に触れ、着ることで初めて感じていただけます。だからこそUN-USELESSは、これまでも大切にしてきた「実際に触れ、着て体感する場」として、横浜高島屋にて POP-UP SHOPを開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340002/images/bodyimage2】
■ POP-UP SHOP 概要
会期：2026年1月28日（水）～2月3日（火）
会場：横浜高島屋 4階 婦人服売場イベントスペース
時間：午前10時～午後8時 ※最終日は午後6時閉場
■UN-USELESS「10年着てもへたれない洗えるタフなニット」
UN-USELESSのコンセプトはニットメーカーである私たちがたどりついた一つの答えです。
ニットは優しい風合いや着心地、表情のある素材感などの魅力がある反面、洗濯やケアの面倒さ、デリケートな扱い方などニットを敬遠する声も耳にいたします。そんなデメリットを越える工夫を重ね、「飽きの来ないデザイン」と「へたれない強さ」を両立し、流行ではない”愛着”で選ばれる長く付き合える一着を作り続けております。
公式オンラインショップ:https://un-useless.jp/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/un_useless_jp
■会社概要
称号 ：Bitcoin Japan株式会社（Bitcoin Japan Corporation）
代表者 ：代表取締役社長 フィリップ・ロード
本社 ：〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 国技館フロントビルディング3F
設立 ：1933年2月（創業1861年）
資本金 ：100百万円(2025年3月末現在）
公式サイト ：https://www.hotta-marusho.co.jp/
■事業内容
1861年に創業して今年で165年。
和装・洋装・意匠撚糸・寝装・宝飾品などを取り扱う専門商社。
本件に関する問合せは下記までお願い致します。
Bitcoin Japan株式会社 PR担当：望月
E-mail:press@hotta-marusho.co.jp
配信元企業：Bitcoin Japan 株式会社
本POP-UP SHOPでは、ブランドの代表作 SWKNIT(スニット) を中心に、KNITEE(ニッティー)を含む ほぼ全ラインナップを展開。写真や言葉だけでは伝えきれない素材感や着用感の違いを、実際に体験できる場となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340002/images/bodyimage1】
UN-USELESSは、ニット(横編み)の製法をベースにベーシックなファッションアイテムを展開するブランドです。一見すると一般的なスウェットやTシャツに見えますが、ニットならではの袖を通したときの柔らかさや、セーターの様な風合いなど、カットソーとは異なる感覚があります。そうした違いは、写真や言葉だけでは伝えきれません。実際に触れ、着ることで初めて感じていただけます。だからこそUN-USELESSは、これまでも大切にしてきた「実際に触れ、着て体感する場」として、横浜高島屋にて POP-UP SHOPを開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340002/images/bodyimage2】
■ POP-UP SHOP 概要
会期：2026年1月28日（水）～2月3日（火）
会場：横浜高島屋 4階 婦人服売場イベントスペース
時間：午前10時～午後8時 ※最終日は午後6時閉場
■UN-USELESS「10年着てもへたれない洗えるタフなニット」
UN-USELESSのコンセプトはニットメーカーである私たちがたどりついた一つの答えです。
ニットは優しい風合いや着心地、表情のある素材感などの魅力がある反面、洗濯やケアの面倒さ、デリケートな扱い方などニットを敬遠する声も耳にいたします。そんなデメリットを越える工夫を重ね、「飽きの来ないデザイン」と「へたれない強さ」を両立し、流行ではない”愛着”で選ばれる長く付き合える一着を作り続けております。
公式オンラインショップ:https://un-useless.jp/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/un_useless_jp
■会社概要
称号 ：Bitcoin Japan株式会社（Bitcoin Japan Corporation）
代表者 ：代表取締役社長 フィリップ・ロード
本社 ：〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 国技館フロントビルディング3F
設立 ：1933年2月（創業1861年）
資本金 ：100百万円(2025年3月末現在）
公式サイト ：https://www.hotta-marusho.co.jp/
■事業内容
1861年に創業して今年で165年。
和装・洋装・意匠撚糸・寝装・宝飾品などを取り扱う専門商社。
本件に関する問合せは下記までお願い致します。
Bitcoin Japan株式会社 PR担当：望月
E-mail:press@hotta-marusho.co.jp
配信元企業：Bitcoin Japan 株式会社
プレスリリース詳細へ