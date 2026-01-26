塩化マグネシウム六水和物の世界市場2026年、グローバル市場規模（純度0.98、純度0.99、純度0.999）・分析レポートを発表
2026年1月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「塩化マグネシウム六水和物の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、塩化マグネシウム六水和物のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場全体の概要】
本調査によると、世界の塩化マグネシウム六水和物市場は、2024年に約206百万米ドルの規模に達しています。今後も安定した需要拡大が見込まれており、2031年には約262百万米ドル規模へ成長すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.5パーセントとされており、成熟市場でありながらも着実な拡大が続く分野です。本レポートでは、米国の関税制度を含む各国の政策動向を踏まえ、市場競争構造、地域経済への影響、ならびに供給網の強靭性についても分析しています。
________________________________________
【製品特性と用途】
塩化マグネシウム六水和物は、水溶性に優れた結晶性のマグネシウム化合物であり、塩化物との親和性が高いことが特徴です。市場では水和物と無水物の形態が流通しています。本製品は食品分野、農業、バイオテクノロジー、化学、医薬品分野に加え、軍事用途など幅広い産業で使用されています。この多様な用途構造が、市場の安定性と継続的需要を支えています。
________________________________________
【調査手法と分析視点】
本レポートは、世界市場を対象に、数量データと定性的分析の両面から包括的に構成されています。メーカー別、地域および国別、タイプ別、用途別に市場を分析し、需要と供給の変化、競争環境、市場成長要因を多角的に整理しています。また、2025年時点における主要企業の市場占有状況や製品事例も提示されており、変化の激しい市場環境を理解するための実務的な情報がまとめられています。
________________________________________
【市場規模予測とセグメンテーション】
市場規模は、2020年から2031年までの期間を対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から予測されています。タイプ別では純度0.98、0.99、0.999、その他に分類され、用途別では食品、化学、バイオテクノロジー、医薬品、軍事、その他に区分されています。これらの分析により、成長性の高いニッチ市場を特定し、事業拡大に向けた戦略立案が可能となっています。
________________________________________
【競争環境と主要企業】
本市場には、American Elements、Zechstein Minerals BV、BioWorld、Hawkins、Anmol Chemicals、Yogi Chemical Industries、Organic Fine Chemicals、VWR International、Avantor、Macco Organiques S.R.Oなどの企業が参入しています。各社については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最近の動向といった観点から整理されています。競争環境は比較的分散しているものの、品質や供給安定性を強みとする企業が存在感を示しています。
________________________________________
【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカに区分して分析されています。特にアジア太平洋地域では、中国、日本、インドなどを中心に需要拡大が続いており、市場成長を牽引しています。一方、北米や欧州では安定した需要を背景に、品質重視の市場構造が形成されています。
