羽田からお得に熊本へ！ANAトラベラーズダイナミックパッケージで使える 割引クーポンをご用意しました
第25-147号
2026年1月26日
全日本空輸株式会社 熊本支店
ANAあきんど株式会社 熊本支店
全日本空輸株式会社 熊本支店・ANAあきんど株式会社 熊本支店（支店⻑︓熊本 篤嗣、所在地︓熊本市中央区）は、公益社団法人 熊本県観光連盟との連携のもと、より多くのお客様にご利用いただけるよう、羽田空港発、熊本行きのお得な割引クーポン施策を実施いたします。この機会にぜひ、羽田-熊本線をご利用ください。
ANAグループは、これからもお客様への感謝とともにANAのネットワークを活かした観光振興や地域の魅力発見・活性化に向けて 取り組んでまいります。
■割引クーポン概要
【URL】https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/area/kyushu/kumamoto/
ANAトラベラーズダイナミックパッケージ（航空券+宿泊）で使えるクーポンです！
【クーポン名称】ANAでおトクに「もっと、もーっと！くまもっと。」クーポン
予約対象期間：2026年１月26日（月）～2026年３月7日（土）
出発対象期間：2026年１月27日（火）～2026年３月8日（日）
対象出発空港：羽田空港
対象到着空港：熊本空港
対象宿泊地 ：熊本県全域
利用条件 ：ご利用人員２名以上
・クーポンのご利用は先着順です。規定枚数に達し次第終了となります。
・すでに利用枚数が上限に達している場合はご利用いただけません。
・規定枚数に達しない場合でも予告なく終了する場合がございます。
（クーポンの利用方法はこちらから「クーポンの使い方」 をご確認ください。）
・ご利用人数に関わらず、同行者分も含め代表者様のみにお渡しし、お使いいただけるクーポンです。
・他のクーポンとの併用はできません。
・合計先着100名様
以上