羽田からお得に熊本へ！ANAトラベラーズダイナミックパッケージで使える 割引クーポンをご用意しました

第25-147号

2026年1月26日

全日本空輸株式会社 熊本支店

ANAあきんど株式会社 熊本支店



全日本空輸株式会社 熊本支店・ANAあきんど株式会社 熊本支店（支店⻑︓熊本 篤嗣、所在地︓熊本市中央区）は、公益社団法人 熊本県観光連盟との連携のもと、より多くのお客様にご利用いただけるよう、羽田空港発、熊本行きのお得な割引クーポン施策を実施いたします。この機会にぜひ、羽田-熊本線をご利用ください。

ANAグループは、これからもお客様への感謝とともにANAのネットワークを活かした観光振興や地域の魅力発見・活性化に向けて 取り組んでまいります。

■割引クーポン概要

【URL】https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/area/kyushu/kumamoto/

ANAトラベラーズダイナミックパッケージ（航空券+宿泊）で使えるクーポンです！

【クーポン名称】ANAでおトクに「もっと、もーっと！くまもっと。」クーポン

予約対象期間：2026年１月26日（月）～2026年３月7日（土）

出発対象期間：2026年１月27日（火）～2026年３月8日（日）

対象出発空港：羽田空港

対象到着空港：熊本空港

対象宿泊地 ：熊本県全域

利用条件 ：ご利用人員２名以上

・クーポンのご利用は先着順です。規定枚数に達し次第終了となります。

・すでに利用枚数が上限に達している場合はご利用いただけません。

・規定枚数に達しない場合でも予告なく終了する場合がございます。

（クーポンの利用方法はこちらから「クーポンの使い方」 をご確認ください。）

・ご利用人数に関わらず、同行者分も含め代表者様のみにお渡しし、お使いいただけるクーポンです。

・他のクーポンとの併用はできません。

・合計先着100名様

以上