全社員に生成AIが浸透する「ナレフルチャット」、タクシー広告を展開～ビジネスパーソン向けに認知拡大、企業の生成AI活用を加速～
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」のタクシー広告を、タクシーサイネージメディア「GROWTH」にて2026年1月26日週より順次展開いたします。
生成AIへの関心が高まる一方、「導入したが活用が進まない」「効果的なプロンプトが作れない」といった課題を抱える企業が増加しています。本広告展開では、ビジネスパーソンの利用が多いタクシー広告を通じて、経営層や管理職といった意思決定層に「ナレフルチャット」の価値を訴求。企業の生成AI導入検討を後押しし、「全社で使える生成AIツール」としての認知度向上と、組織全体での活用促進を目指します。
【配信期間】
・1月26日（月）～2月1日（日）
・2月2日（月）～2月8日（日）
・2月16日（月）～2月22日（日）
・2月23日（月）～3月1日（日）
計4週間にわたり展開いたします。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
