「熟練工の技」を誰でも再現：手持ち式レーザー溶接機市場、CAGR15.8%で急拡大中
手持ち式レーザー溶接機は、携帯可能な溶接装置であり、高エネルギーのレーザービームを熱源として利用し、手持ち式のガンハンドルや導光システムを通じてレーザー出力を精密に制御し、材料を迅速に加熱・溶融させることで溶接を行います。この装置は、高い柔軟性、操作の簡便さ、溶接速度の速さ、熱影響部が小さいといった特長を持ち、薄板金属、精密部品、電子部品などの分野における溶接加工に広く使用されています。
手持ち式レーザー溶接機の市場は、製造現場の多様化と高度化に対応するため、急速に進化を遂げている。従来のアーク溶接やスポット溶接に比べ、レーザー溶接は高精度かつ高効率な加工を実現できるため、特に精密製造分野において注目を集めている。中でも手持ち式タイプは固定設備と異なり、柔軟性が求められる現場作業や多品種少量生産に適しており、その汎用性の高さが導入拡大の要因となっている。
この市場の特徴として、操作性と即戦力性が強く求められる点が挙げられる。手持ち式レーザー溶接機は、複雑なセットアップを必要とせず、短時間で溶接作業に入れるため、技能者の育成時間を大幅に短縮する効果がある。これにより、中小規模の製造企業でも手軽に導入しやすく、業界全体の技術導入コストの低減にも寄与している。さらに、省スペース設計により設備投資へのハードルも下がり、多様な業界での応用が可能になっている。
市場の動向としては、金属加工業界における省力化・自動化の流れが手持ち式レーザー溶接機の需要を後押ししている。また、電動車や電子機器などの先端産業では、軽量かつ高強度な接合が求められ、従来技術では対応困難だった工程に対して、レーザー溶接の優位性が顕在化している。加えて、国際的な競争力を高めるために、多くの企業が品質安定性と生産性を同時に追求し始めており、それに応える装置として市場価値が高まっている。
こうした背景には、溶接技術に対する要求の高度化がある。単に接合するだけでなく、美観や精度、さらには後工程の削減まで含めたトータルソリューションとしての性能が評価されている。手持ち式レーザー溶接機は、熱影響が少なく変形を抑えられるため、薄板や複雑形状部品の溶接に最適であり、これまで熟練工にしかできなかった作業を、より広い労働層で対応可能にする点も導入の後押しとなっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界手持ち式レーザー溶接機市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/205607/handheld-laser-welder）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが15.8%で、2031年までにグローバル手持ち式レーザー溶接機市場規模は24.4億米ドルに達すると予測されている。
図. 手持ち式レーザー溶接機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340013/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340013/images/bodyimage2】
図. 世界の手持ち式レーザー溶接機市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、手持ち式レーザー溶接機の世界的な主要製造業者には、IPG Photonics、Coherent、Shenzhen Huanri Laser Co., Ltd. 、Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.、Foshan Laserfair Laser Technology Co., Ltd.、ShenZhen Herolaser Equipment Co.,Ltd.、Bodor Laser Co., Ltd.、Miller Welders、Blue LaserTools、Shenzhen JASIC Technology Co., Ltd.などが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約38.0%の市場シェアを持っていた。
