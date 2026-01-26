1,600万頭のペットを守る「新しい備え」。15分で命を託せる終活キット、1月26日発売

株式会社はっぴぃandプロジェクト日本で暮らす犬と猫は約1,600万頭。飼い主の突然の入院や逝去により、行き場を失うペットが社会問題となっています。この課題に向き合い、命を未来へつなぐ仕組みとしてペットのための終活キットが発売されます。





「もし、私がいなくなったら、この子はどうなるのだろう？」

入院、施設入所、そして突然の別れ。

家族同然に暮らしてきたペットを想い、不安を抱えたまま暮らす飼い主は少なくありません。

殺処分だけは、絶対に避けたい--。





そんな切実な声に応え、“ペットの命を次の人へ確実につなぐ”終活キット

「愛するペットのための『ゆいごん白書®』」が1月26日に誕生しました。











■ 原点は、叔父の死から学んだ「死にざまは、生きざま」





『ゆいごん白書®』の開発の原点は、株式会社はっぴぃandプロジェクト(大阪市)代表・辻 瑞惠の個人的な体験にあります。

2000年、完璧な備えを整え、家族に感謝と安心だけを遺して旅立った叔父。

「死にざまは、生きざま」--その姿は、辻の人生観を大きく変えました。





当時はまだ「終活」という言葉も、「エンディングノート」の存在さえもなかった時代。

「もし明日、私に何かあったら、残される人は困らないだろうか」

その不安から生まれたのが、チェックを入れるだけで想いを託せる終活キット『ゆいごん白書®』でした。





当時は「元気なうちから、そんな準備をするなんて縁起でもない」と言わていた時代でしたが、2015年に初めて講座を開催した際

「こんなに簡単にできるのなら、もっと早く知りたかった！」

「これなら家族や友達にも教えたい」

「人生を支えるツールだ」など・・・

嬉しい声がたくさん寄せられ、それを機に終活キット『ゆいごん白書®』を広める活動へ本格始動。





講座で出会った方々からの「こんなことで困っている」「こんな終活キットがあれば」・・・との購入者の声に耳を傾けるうちに、「30代・40代用」「50代用」「60代用」「70代以上用」の『ゆいごん白書®』、「働き盛りのおひとりさま用」「お寺用」「経営者用」、そして2024年秋には「親なきあと問題」の一助となる「親なき障がい者の未来をMAMORU『ゆいごん白書®』」を企画・制作。

気づけばこの10年間で、『ゆいごん白書®』は累計10種類へと育っていきました。



























■ 「ペットの飼い主なきあと」--全国から届いた悲鳴





現在、日本で飼育されている犬と猫は約1,600万頭。

一方で、飼い主の入院や逝去により、行き場を失うペットが社会問題となっています。

「自分が倒れたら、この子はどうなるのか」

「託せる人がいない」

「殺処分だけは、どうしても避けたい」





全国250名の『ゆいごん白書®』認定講師のもとに寄せられた、こうした声が

今回のペット版誕生を強く後押ししました。





“人の終活と同じように、ペットにも備えが必要”

その想いから、専門家監修とモニター検証を重ね、

実用性にこだわった「ペット専用の終活キット」が完成しました。

■ 犬と猫、それぞれの「命の個性」に寄り添う設計





本商品は、「いぬ版」「ねこ版」に分けて2種類を企画・制作。

性格、暮らし方、必要な配慮が異なるからこそ、きめ細やかに寄り添い、それでいて簡単に確実に「大切な命を未来へつなげたい」--それが開発のこだわりでした。

特長は

☑15～20分で完成する、命の引き継ぎ

☑質問項目は、いぬ版は54項目、ねこ版は51項目

☑健康状態、食事、習慣、しつけなどをチェック式で記入

☑2枚複写式で、2人の引き取り候補者に同時に託せる

☑専用封筒付き





さらに、いざという瞬間に備えるための3つの実用特典を同梱しています。

❶「知っとこノート」

新しい飼い主が迷わないための知識をまとめたA4✕20ページの専用冊子

❷「緊急伝言シート」

自宅で倒れた際、第三者にペットの存在を伝える掲示用シート

❸「緊急連絡カード」

外出先での事故に備え、財布に入れて持ち歩けるカード





そのほか、多頭飼いの方にも対応したサービスやペット版『ゆいごん白書®』認定アドバイザーによる購入者向け「無料相談サービス」なども2026年3月1日より開始します。





これはペットとの思い出ノートではなく、その日からペットの暮らしを守るための“実戦型キット”となります。





■ 終活を「命をつなぐ文化」へ





『ゆいごん白書®』シリーズは累計1万セット以上の実績を持ち、これまで45以上のメディアで紹介され、2020年にSDGs推進ベスト企業賞(一般社団法人国連P.R.I.D.E日本)を受賞。一般社団法人国際SDGs推進協会の公認商品としても認定されています。





終活を「人生の整理」で終わらせない。

人から人へ、そして人からペットへ--

大切な命が、誰一人（一匹）取り残されない社会を目指して。





株式会社はっぴぃandプロジェクトは、

「想いをつなぐ終活」を、未来の文化として育てていきます。





■ 商品概要

商品名：愛するペットのための『ゆいごん白書®』＜いぬ版＞＜ねこ版＞

発売日：2026年1月26日

価格：各1,650円（税込）

多頭飼い対応：追加1セット550円（同時購入時）※複写式シートと封筒2枚付き





■ 会社概要

社名：株式会社はっぴぃandプロジェクト

代表者：辻 瑞惠

所在地：大阪市中央区久太郎町3丁目1-15 メビウス御堂筋本町ビル703

URL：https://yuigonhakusho.com/pet/( https://yuigonhakusho.com/pet/ )





【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社はっぴぃandプロジェクト

TEL：06-7777-1456(平日10-17時)

E-mail：infos@happy-and-project.jp























