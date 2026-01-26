+CEL 2027年 モデル〈PLAIN〉〈NOBLE〉〈ARTISAN〉シリーズに新色登場！日本各地へ巡回するランドセル展示受注会『+CEL CARAVAN 2027』もスタート！

株式会社セイバンphoto：Norio Kidera

家族の景色を彩るブランド「+CEL（セル）」から、2027年4月に入学する子どもたちに向けた「+CEL ランドセル 2027年モデル」〈PLAIN（プレーン）〉〈NOBLE（ノーブル）〉〈ARTISAN（アルチザン）〉それぞれに新色が加わり、ご予約を受け付けております。ランドセル選びが本格的にはじまる時期にあわせ、2026年2月21日（土）より日本各地を巡回するランドセル展示受注会「+CEL CARAVAN 2027」も開催します。

子どもの大切な時間をともに紡ぐ仲間のようなランドセルとして誕生した+CELのランドセル。伝統的なフォルムを追求した〈PLAIN〉シリーズには、これまでのクラシックなカラーに加え、ジェンダーニュートラルな「スカイ」が新色として登場します。2026年モデルよりコレクションに加わった〈NOBLE〉〈ARTISAN〉には、上品な色彩のボルドーとネイビーが新色として仲間入り。プロダクトデザイナー、柴田文江さんがデザインを手がけ、各所に子どもたちの使いやすさを考えたアイデアや心配りが詰まったエポックメイキングなランドセル。〈NOBLE〉は、上部を開閉口とした革新的なデザインで、「2025年度グッドデザイン賞」受賞、「BEST 100」に選出されるなど注目を集めています。

ラインナップも多彩になった+CELランドセル 2027年モデルは、2025年12月18日（木）より、オンラインストアやフラッグシップストア「+CEL HOME STORE（東京・表参道）」を皮切りに、2026年２月21日（土）より全国18会場にて行う展示受注会「+CEL CARAVAN 2027」にてご予約承っております。

また、2027年モデルの新作カタログも随時受付中です。ぜひご注目ください。

PRODUCTS | NOBLE（ノーブル）

プロダクトデザイナー、柴田文江さんが手がけた、まったく新しいデザインのランドセルです。今一度ランドセルをカバンとして捉え直し、上部を開閉口としました。そのため低学年でも開け閉めしやすく、荷物も取り出しやすくなっています。 また「かぶせ」がないために軽量で、それでいて一目でランドセルとわかる四角い形に仕上げてあります。定番の4色に加えて、新色のボルドー、ネイビーに合わせ、背面にはそれぞれ柴田さんオリジナルのチェック柄があしらわれています。

NOBLE シリーズ

外寸（約）：高さ 33.0cm / 幅 26.5cm / マチ幅 18.5cm

内寸（約）：高さ 31.0cm / 幅 23.5cm / マチ幅 12.5cm

重量（約）：1190g

カラー：レッド、ブラック、キャメル、グリーン、ネイビー、ボルドー

価格：\93,500［税込］

デザイン： 柴田文江

＊「2025年度グッドデザイン賞」受賞「BEST 100」

PRODUCTS | ARTISAN（アルチザン）

プロダクトデザイナー、柴田文江さんがデザインを手がけた〈ARTISAN〉は、「職人」という意味の名の通り、＋CELの技術を結集したモデルです。オーセンティックなランドセルの形状をしていますが、専用のポトルケースをサイドに配するなど新鮮な印象に仕上げました。人工皮革でありながら切り端を磨き上げるコバ処理を施したり、フロントポケットをマチ付きの立体的な形状にしたり、徹底した心配りがされています。その佇まいに合わせて、落ちついた6色の展開です。

ARTISAN シリーズ

外寸（約）：高さ 33.5cm / 幅 26.5cm / マチ幅 20.8cm

内寸（約）：高さ 31.0cm / 幅 23.5cm / マチ幅 12.5cm

重量（約）：1240g

カラー：レッド、ブラック、キャメル、グリーン、ネイビー、ボルドー

価格： \93,500［税込］

デザイン： 柴田文江

PRODUCTS | PLAIN（プレーン）

+CELにおいてもっともベーシックな〈PLAIN〉も、進化を続けています。プロダクトデザイナーの柴田文江さんデザインによる、+CELオリジナルの金具や鋲を採用。背負いやすさ、安全性、耐久性といった大切な機能は担保しつつ、上質な佇まいを実現しました。2027年モデルから新色のスカイが加わりました。ランドセルの蓋である「かぶせ」の裏には、染色家・柚木沙弥郎さんの作品をあしらい、毎日の開け閉めの時間を優しく彩ります。

PLAIN シリーズ

外寸（約）：高さ 33.5cm / 幅 26.5cm / マチ幅 20.5cm

内寸（約）：高さ 31.0cm / 幅 23.5cm / マチ幅 12.5cm

重量（約）：1200g

カラー：レッド、ブラック、キャメル、ネイビー、グリーン、ブラウン、ベージュ、スカイ

かぶせ裏：柚木沙弥郎デザイン（よろこび、あかつき、のぞみ、きぼう）

価格：\79,200［税込］（かぶせ裏｜柚木沙弥郎デザイン）

\69,300［税込］（かぶせ裏｜無地）

+CEL CARAVAN 2027

+CELのランドセルを手にとってご覧いただける展示受注会「+CEL CARAVAN 2027」を２月21日の愛知を皮切りに、日本各地を巡回します。今年は、フラッグシップショップ+CEL HOME STORE（CHS）をはじめ、愛知、大阪、福岡、北海道、宮城など18会場での開催を予定しております。背負ったり、写真をとったりご家族でランドセル選びをお楽しみください。スタッフが常駐しておりますので、商品情報や正しい背負い方など、気になることはお気軽におたずねください。

「+CEL CARAVAN 2027」のスケジュールおよびご来場予約については、+CELオフィシャルのWEBおよびSNSをご覧ください。

+CEL URL ｜ https://www.cel.family

+CEL Instagram | @cel_family_(https://www.instagram.com/cel_family_/)

ABOUT

+CEL（セル）

子どもの大切な時間をともに紡ぐ仲間のようなランドセルであるように。との想いで2023年に誕生した「+CEL」のランドセル。75年以上ランドセルをつくり続けてきた職人たちが、長年培ってきた技術を活かし、ひとつひとつ丁寧に手作業でつくられています。子どもたちを背中で見守る存在として、６年間、支障なく使うことのできる丈夫さと安全性と重視したつくり、重量の軽減や背負いやすさなど子どもたちに寄り添うディテールの構造、機能と佇まいを両立させる細やかな技術などこだわりが随所に備わっています。

+CEL HOME STORE（セルホームストア）：東京都渋谷区神宮前 4-22-2 青山シルクレジデンス１F

TEL：03-6455-4225

OPEN：10:00-18:00

定休日：月・火

+CEL オフィシャル WEB：https://www.cel.family

Instaglam：@cel_family_(https://www.instagram.com/cel_family_/)

X：@cel family(https://x.com/cel__family)

PROFILE

柚木沙弥郎（ゆのきさみろう）

染色家・アーティスト。1922年、東京都生まれ。1946年、岡山県の大原美術館に勤め、柳宗悦の「民藝」に出会い芹沢硑介に師事し染色家として型染による染布、染絵など多くの作品を制作しながら、女子美術大学で教鞭をとる。染色のほか、版画、人形、絵本などさまざまな作品を制作・発表。

国内外で数多くの個展を開催。2024年逝去、101歳。

柴田文江（しばたふみえ）

デザインスタジオエス代表。山梨県出身。甲州織物を営む家庭に育つ。エレクトロニクス商品から家具、医療機器、ホテルのトータルディレクションなど、さまざまなデザインを手がける。エル・デコインターナショナルデザインアワード照明部門グランプリ受賞、Red Dot Award Best of the Best、iF Design Award金賞など受賞歴多数。多摩美術大学教授。著書『あるカタチの内側にある、もうひとつのカタチ』。