トレンドを牽引し続ける韓国コスメブランドの大型看板出演をかけたイベント・第２弾！「大人気韓国コスメ『rom&nd』2026 大型看板モデル出演権争奪戦」を開催

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、Z世代を中心にトレンドを牽引し続ける韓国コスメブランド『rom＆nd（ロムアンド）』と2回目となるコラボレーションとして同ブランドの大型看板への出演などを懸けたオーディションイベント、『大人気韓国コスメ「rom&nd」2026 大型看板モデル決定戦』を2026年1月26日（月）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）やまだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を通じて個々の夢を実現する後押しをしたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

『rom＆nd』は、韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏を中心に、2016年にスタートしたコスメブランドで、パーソナルカラーを重視するミン氏らしい、色選びにこだわったコスメを展開しています。2019年に日本に上陸し、高発色でツヤ感が持続するリップ「ジューシーラスティングティント」がSNSを中心に話題を集め、Z世代から大きな支持を得ています。また、2026年2月5日（木）には、大人気「グラスラスティングカラーグロス」から完全日本限定スパークリングラインが発売予定で、話題を呼んでいます。

今回、「17LIVE」では、大人気韓国コスメ『rom＆nd』と第2弾となるコラボレーションを通じて、モデルやファッション領域で活動するイチナナライバーの活躍の幅を広げ、夢を実現するキッカケづくりにしてほしいという思いから、オーディションイベントとして実施することを決定いたしました。

本オーディションイベントは、「17LIVE」で認証契約している女性ライバーの方で、18歳以上35歳未満（イベント終了日までに）であれば、誰でも参加が可能です。上位に入賞したライバーの中から、見事最終オーディションで選ばれた8名のイチナナライバーには、『rom＆nd』の大型看板への掲載権のほか、ブランド公式SNSへの掲載権や『rom＆nd』コスメギフトなどを贈呈いたします。

数多くのヒット商品を生み出し続け、日本でも高い支持を得ている人気ブランド『rom＆nd』との第2弾コラボイベントに、ぜひご注目ください。

『大人気韓国コスメ「rom&nd」2026 大型看板モデル決定戦』の概要は、以下の通りです。

■開催期間：

2026年1月26日（月） ～ 2月8日（日）

■参加条件

・18歳以上35歳未満の女性の方（イベント終了時点）

・イベント終了時までに日本で認証登録をしているライバーの方

・本人がお一人で参加できるライバーが対象

※グループアカウントの場合は認証契約時に登録されている1名のみ出演可能となります

※複数のアカウントで入賞した場合、順位の最も高いアカウントのみ有効とし、その他はプライズ破棄とします

※当社ならびに関係する第三者が指定する日程および場所等にご参加いただける方が対象となります

※Vライバーやキャラクター・着ぐるみなど、顔を出していない方は対象外となります

■主なプライズ（一部）

・『rom&nd』2026 大型看板モデルとして渋谷駅巨大広告に掲載

・公式SNSへの掲載権

・コスメギフトセットプレゼント ほか

※開催期間やイベント内容およびプライズの内容は予告なく変更となる場合がございます

※オーディションイベントやプライズに関する詳細は「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※ アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

■『rom&nd』とは

韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏が2016年に立ち上げたコスメブランドです。パーソナルカラーを重視するミン・セロム氏らしい、色選びにこだわったコスメを展開しています。

日本ではティントリップ「ロムアンド ジューシーラスティングティント」のブームをきっかけに認知度を広げました。

2026年2月5日（木）には、大人気「グラスラスティングカラーグロス」から完全日本限定スパークリングラインが発売予定です。公式Instagram：https://www.instagram.com/romand_jp/

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

