「サステナブル・ブランド国際会 議 2026 東京・丸の内」開催迫る【2月18日(水)・19日(木) 会場：東京国際フォーラム】

株式会社Sinc（本社：東京都中央区、代表取締役社長兼CEO：田中信康、以下「Sinc」）は2月18日（水）、19日（木）に、国内で10回目の開催となる「サステナブル・ブランド国際会議2026東京・丸の内（以下「SB ‘26 東京・丸の内」）」を東京国際フォーラムで開催します。

株式会社Sinc

サステナブル・ブランド国際会議は、サステナビリティリーダーが一堂に会し、企業のブランド価値を“持続可能なかたち”へと進化させるための知見とネットワークを共有するコミュニティ・イベントです。2017年の日本初開催以降、参加者は年々増加し、現在ではサステナビリティ領域における国内最大級のコミュニティ・カンファレンスへと成長しました。企業、自治体、アカデミア、次世代など多様なステークホルダーが集い、持続可能な未来に向けたブランド変革のヒントを得る場となっています。





今回のテーマは、「Adapt & Accelerate」。不確実性と変化が常態化する時代において、逆境を推進力へと転換し、新たな可能性を切り拓くために、力強い一歩を踏み出すことを促します。

初日のオープニングでは、日本開催10周年を記念した特別パフォーマンスを実施。基調講演ではアシックスをはじめとする先進企業がサステナビリティ経営のこれからを語ります。

2日目は「Well-Being」がテーマ。近年注目されるこの言葉は、経済的な豊かさではなく、一人ひとりが“実感できる豊かさ”を問い直すキーワードです。講演では、インクルーシブデザインやネイチャーポジティブなど、多様な視点からWell-Beingの可能性を探ります。

SB’26 東京・丸の内は、日本開催10周年の節目を迎える特別なエディションです。

多様な登壇者・参加者が集い、サステナビリティに関する最新の潮流や事例をもとに、共に学び、議論し、つながることで「これからの価値創造」を共創していきます。

開催概要

基調講演 ご登壇者(一部)

- 正式名称： サステナブル・ブランド国際会議2026 東京・丸の内（略称「SB’26 東京・丸の内」）- 開催日： 2026 年2 月18 日（水）・19 日（木） ※2 日間- 会場：東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内３丁目５－１）※後日、アーカイブ配信をいたします（一部セッション除く）- 来場者数： 5,000 名（予定）- 主催： 株式会社Sinc(https://www.sri-sinc.jp/)- 共催： Sustainable Brands, PBC. (本社：米国)- 参加費： 有料（事前登録制）※報道関係の皆様は、事前登録で参加費は無料となります。- 内容：基調講演 / テーマ別ブレイクアウトセッション / ワークショップ / 次世代共創プログラムスポンサー企業・後援団体による展示ネットワーキング企画 など- 公式サイト： https://sb-tokyo.com/2026/

アシックス 会長CEO 廣田康人氏、LIXIL 取締役 ジン・ソン・モンテサーノ氏、花王 執行役員 大谷純子氏、アーティストの スプツニ子！氏 ほか、企業経営者、サステナビリティの実践者、次世代リーダーなど、多様な立場の登壇者 200 名以上が集結

■サステナブル・ブランド ジャパンについて

2006年に米国で誕生したサステナブル・ブランドは、未来に選ばれるブランドであるために挑戦を続けるブランド・イノベーターが集う世界有数のグローバル・コミュニティです。

SBが創設以来目指しているのは、社会的・環境的課題を「ブランド・イノベーション」「価値創造」「ポジティブ・インパクト」を生み出すための重要な原動力と捉え、ビジネスリーダーやビジネスパーソンにきっかけを与え、世界を変えていくことです。

日本では本活動をサステナブル・ブランド ジャパンとして株式会社Sincが推進しています。

■株式会社Sinc について

株式会社Sincは、サンメッセ株式会社（本社：岐阜県大垣市、東証スタンダード市場上場）内のサンメッセ総合研究所が分離・独立し、2024年8月に設立されました。サステナビリティ経営を中核とした調査研究と情報発信を通じて、企業価値向上を支援するパートナーとして活動しています。サステナブル・ブランド ジャパンの主催者として、日本におけるSBの展開を担っています。

・代表者：代表取締役社長兼 CEO 田中 信康

・所在地：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2 丁目 12-10 PMOEX 日本橋茅場町 314

・設立：2024 年 8 月 1 日

・公式サイト：https://sri-sinc.jp/(https://sri-sinc.jp/)