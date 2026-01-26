『わたしの服はどこからきてどこへいくの？ -服と人とのサステナブルな関係を考える』出版のお知らせ

一般社団法人unisteps

一般社団法人unisteps（東京都渋谷区）の共同代表理事・鎌田安里紗と、理事・マルティンメンド有加は、共著『わたしの服はどこからきてどこへいくの？──服と人とのサステナブルな関係を考える』（晶文社）を2026年2月13日（金）に刊行します。

本書は、「服にもサステナビリティが大事なことはわかっているけれど、いざ自分の消費行動になると迷ってしまう／モヤモヤする」といった生活者のリアルな実感から出発し、服と人の“より良い関係”を考えるための視点と整理を、7章の問いとしてまとめた一冊です。

7つの問いで読み進める構成

第１章 わたしが着ている服は「大丈夫」なの？──服にまつわるさまざまなモヤモヤ

第２章 わたしが手放した服はどうなるんだろう？──廃棄？リサイクル？それとも？

第３章 わたしは何を着ればいいんだろう？──素材と生産について考える

第４章 わたしは服にいくら払えばいいんだろう？──服の適正価格とは

第５章 わたしはどうすれば服を大切にし、心地よく服と付き合えるんだろう？──愛着のある服を飽きずに長く着るコツ

第６章 わたしは服を売る企業とどう関わっていけばいいんだろう？──グリーン・ウォッシュを見極める

第７章 最後に──わたしたちが描く、ファッションの未来

■著者について

鎌田安里紗

2009 年より、衣服の生産から廃棄の過程で、自然環境や社会への影響に目を向けることを促す企画を幅広く展開。2020 年に一般社団法人 unisteps を共同設立。企業・行政・デザイナー・生活者など、多様なステークホルダーと共にファッション産業におけるサステナビリティに関する取り組みを推進する。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後期博士課程修了。博士（政策・メディア）。

マルティンメンド有加

慶應義塾大学総合政策学部卒業後、会計事務所系コンサルティングファームにて企業買収時等のデューディリジェンスに従事。その後渡英、夜間学校で服作りを学びながら PeopleTree ロンドンオフィスのホールセールエグゼクティブ等を務め帰国、2011-19 年サステナブルファッションブランド INHEELS 代表。アーティストンレジデンス Almost Perfect コファウンダー。2021 年に unisteps に理事として参画。

■ ポッドキャスト「わたしの服は、どこから来てどこへ行くの？」について

鎌田とマルティンメンドによる、雑談からサステナブルファッションに関する最新レポートの読み解きまで、人と服の関係性にまつわる対話集。書籍発売に合わせた期間限定番組です。

Spotify番組リンクはこちら(https://open.spotify.com/show/11WcorDPtAZPUJYh47Do97?si=fafb9bcf80564542) Apple Podcast番組リンクはこちら(https://podcasts.apple.com/jp/podcast/%E3%82%8F%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%AE%E6%9C%8D%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%B8%E3%81%84%E3%81%8F%E3%81%AE-%E3%83%BC%E6%9C%8D%E3%81%A8%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%AA%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E3%83%BC/id1865008729)

■ 書誌情報

* 書名：わたしの服はどこからきてどこへいくの？──服と人とのサステナブルな関係を考える

* 著者：鎌田安里紗、マルティン メンド 有加

* 出版社：晶文社

* 発売日：2026年2月13日（金）予定

* 仕様：四六判／252頁

* 定価：1,900円＋税（2,090円税込）

ISBN：978-4-7949-8034-2

■ 一般社団法人unistepsについて

一般社団法人unistepsは、「多様で、健康的なファッション産業をつくる」ことを目指し、教育・啓発、情報発信、政策提言、企業・クリエイター・生活者との協働を行っています。